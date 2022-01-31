Киев и Варшаву хотят объединить евроколеей

Украина и Польша работают над скоростным железнодорожным сообщением между столицами.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.

В ведомстве отмечают, что стороны «уже синхронизировали действия по реализации проекта и разрабатывают план его воплощения. Совместно с Польшей проект презентуют на уровне Европейского Союза.

Время в пути будет занимать до 4 часов, отмечают в Мининфраструктуры.

Отмечается, что среди других проектов для интеграции украинской транспортной сети в европейскую есть новые автобаны к западной границе.

Среди них — строительство первой концессионной дороги Краковец — Львов — Броды — Ровно, а также масштабное обновление дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин.

Также речь идет о реконструкции участка Мальховице-Нижанковичи на украинско-польской границе, которая не эксплуатируется с 1995 года, однако является важной для сообщения двух польских регионов.

В планах, кроме того, модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Прежде всего — ключевого пункта в Ягодине.