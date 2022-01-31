Toshiba пересмотрела планы по разделению компании

Японская Toshiba разделит бизнес на две разные компании, а не на три, как планировала ранее.
Об этом говорится в сообщении компании.
Вследствие разделения, фирма которую временно назвали Device Co, получит активы подразделения Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. Это подразделение занимается изготовлением полупроводников, электроники и, в частности, жестких дисков.
Вторая компания Toshiba и получит остальные активы, в том числе долю в производителе флешпамяти Kioxia Holdings.
В компании считают такой план реструктуризации более простым. В Toshiba отметили, что он позволит сократить расходы и облегчит создание альянсов со стратегическими партнерами.
Разделение компании планируют завершить к концу 2023 года.
Напомним, что о планах Toshiba разделиться на три компании сообщалось еще в ноябре прошлого года. Планы реструктуризации возникли на фоне скандала с корпоративным управлением. Отчасти план направлен на то, чтобы побудить уйти часть акционеров.
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