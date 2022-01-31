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Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и котировки доллара постепенно проседали. Активность на торгах была достаточно высокой и уже к 11:30 объем сделок, проведенных только через Bloomberg, превышал $ 144 млн. Не особо снизилась она и до обеда, и сразу после него.

Стартовав с уровня 28,08/28,10 гривен за доллар, что уже было изначально на 3,5 копейки ниже пятничного закрытия – к концу сессии 7 февраля курс опустился до отметки 27,94/27,96 гривен.

При этом, НБУ четырежды появлялся на межбанке с выкупом валюты. В первый и второй раз выкупал доллар в формате запроса лучшего курса по цене 28,01 гривны и ниже. Затем, ближе к 12 часам – регулятор вышел с покупкой доллара по 27,99 гривен и простоял с этой котировкой уже почти до 15 часов. А потом понизил свой ценник до 27,97 гривен и продолжал покупать предлагаемый ему объем. Причем использовал снова Refinitiv (бывший Reuters).

Нацбанк можно понять. Валютные резервы сократились до $29,3 млрд и теперь регулятору нужно активно их откупать на межбанке, чтобы восстановить потерянное. За прошлую неделю он купил $333,7 млн, но это пока явно мало и не восполняет их потерю на почти $1,5 млрд в январе.

Именно активные интервенции Нацбанка не позволяют сейчас котировкам доллара проседать более существенно. Но и не вмешиваться в процесс регулятор тоже не может. Иначе – после недавнего взлета котировок почти на 1,5 гривны в январе – последует их существенный обвал, что еще больше разбалансирует рынок и приведет к новым курсовым ралли на нашем межбанке. Теперь уже с игрой “на понижение”.

К 11 часам котировки на межбанке просели до 28,005/28,025 гривен за доллар, а к полудню остановились в пределах 27,99/28,01 и с небольшими отклонениями продержались в коридоре 27,965-27,985/27,986-28,005 уже до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте на уровне 27,94/27,96 гривен с достаточно большим оптимизмом среди участников торгов по перспективам укрепления гривны и завтра.

Но все опрошенные нами банкиры и крупные клиенты говорят о том, что основное – это, чтобы Нацбанк “не перегнул палку” с объемом покупок доллара на интервенциях и не спровоцировал этим нового разворота тренда и взлета котировок.

По курсу евро особых неожиданностей сегодня не произошло. Котировки по евровалюте на нашем межбанке полностью отражали курсовой тренд по паре евро/доллар на мировых рынках с поправкой на котировку доллара относительно гривны.

В итоге, с утренних 32,10/32,13 гривен к обеду котировки евро опустились до 31,97/31,9901 гривен, а к концу сессии остановились на отметке 31,9549/31,9778.

Главные события 7 февраля на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,08/28,10 гривен просел до 27,94/27,96 к концу дня, а евро — с 32,10/32,13 до 31,9549/31,9778 гривен.

2) Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,0105 гривен, а официальный курс на 8 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9998 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,97 / 27,99
евро – 32,02 / 32,02

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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