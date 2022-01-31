Google VPN появился для iPhone и получает три новые функции

Функция Google VPN, входящая в службу Google One, получила три новые функции на Android. А также, наконец, заработала для пользователей iPhone.
Новые возможности Google VPN:
Помимо этих новых функций Google также сделала свой VРN-сервис доступным на iOS. Но, к сожалению, вышеупомянутые новые функции до сих пор могут быть недоступны для iPhone.
Согласно сообщению Google, конфиденциальность и безопасность «всегда являются основой всего, что делает Gogle». В связи с этим Google VPN использует «расширенную» встроенную систему безопасности, которая не позволяет никому связать вас с вашей активностью в Интернете.
Gооgle также заявил, что его VPN-сервис имеет «полную сертификацию» от Internet of Things Secure Alliance, и поскольку это сервис с открытым исходным кодом, он был проверен независимой стороной.
Служба VPN от Gооgle доступна только в 18 странах. Среди них США, Канада, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция.
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