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Google VPN появился для iPhone и получает три новые функции

Google VPN появился для iPhone и получает три новые функции

Функция Google VPN, входящая в службу Google One, получила три новые функции на Android. А также, наконец, заработала для пользователей iPhone.

Новые возможности Google VPN:

  • безопасное отключение позволяет использовать интернет только тогда, когда VPN активен;
  • обход программ позволяет выбирать определенные программы для использования стандартного соединения, а не VРN;
  • Snooze позволяет временно отключить VPN.

Помимо этих новых функций Google также сделала свой VРN-сервис доступным на iOS. Но, к сожалению, вышеупомянутые новые функции до сих пор могут быть недоступны для iPhone.

Согласно сообщению Google, конфиденциальность и безопасность «всегда являются основой всего, что делает Gogle». В связи с этим Google VPN использует «расширенную» встроенную систему безопасности, которая не позволяет никому связать вас с вашей активностью в Интернете.

Gооgle также заявил, что его VPN-сервис имеет «полную сертификацию» от Internet of Things Secure Alliance, и поскольку это сервис с открытым исходным кодом, он был проверен независимой стороной.

Служба VPN от Gооgle доступна только в 18 странах. Среди них США, Канада, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция.

По материалам Pingvin Pro
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