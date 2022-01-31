Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch 4 Classic получат много новых функций

В обновлении программного обеспечения для часов Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic ожидается улучшенное понимание состава тела, а также специальные программы расширенных интервальных тренировок для бегунов и велосипедистов.

Также компания Samsung представила множество новых циферблатов и новую линейку ремешков для часов, которые будут доступны в фирменных магазинах Samsung и партнерских розничных магазинах.

Новые цели и данные о составе тела включают ежедневные советы и напоминания. Вы получите подробную информацию о ваших конкретных целях по составу тела, включая массу, процент жира в организме и так далее. Они будут заметны в приложении Samsung Health на вашем телефоне.

Обновленная ​​функция интервальных тренировок позволяет бегунам и велосипедистам назначать и отслеживать тренировки с индивидуальной интенсивностью. Samsung также добавляет показатель VO2 Max в процентах, чтобы вы знали, как сильно напрягаетесь. Также есть новый индикатор потери пота, который измеряет количество пота во время тренировки и подсказывает, сколько воды вы должны потреблять для восстановления.

Еще одним новым дополнением является измерение частоты сердечных сокращений во время восстановления, то есть в течение двух минут после окончания тренировки.

Samsung также представляет новую программу обучения качественному сну, которая дает вам персональные советы о том, как лучше отдыхать. Новая программа обучения сна создается индивидуально для каждого пользователя на основе его распорядки дня, а также новой функции, которая может автоматически отключать подключенные устройства SmartThings, как только часы выявляют состояние сна.