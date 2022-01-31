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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,3−2,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,78 до 28,15 грн (-2,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,37/28,39 до 28,00/28,02 грн (-1,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,28/28,59 до 27,91/28,17 (-1,3%/-1,5%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Валютный рынок, в том числе иностранные инвесторы, считают, что напряжение нынешней геополитической ситуации пошло на спад, а вероятность боевых столкновений в ближайшее время снижается, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

С его слов, дополнительным индикатором для этого, как ни странно, может служить курс российского рубля.

«В период усиления эскалации он падал к доллару синхронно с гривной по тем же самым причинам, а сейчас синхронно укрепляется. На начавшейся неделе я ожидаю снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,6/27,8 грн», — прогнозирует Иосуб.

Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, отмечает: «Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 24 месяца — в долларах США. После „провала“ прошлой недели Минфин должен поднять ставки по данным выпускам, в противном случае размещение снова будет неудачным. Объем вложений нерезидентов в данном активе с начала года сократился на 13,58 млрд грн — до 79,07 млрд».

Также эксперт подчеркивает, что международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта Украины с «положительного» до «стабильного», подтвердив при этом рейтинг страны на уровне «В».

«В случае необходимости привлечь новые займы наша страна теперь будет вынуждена предлагать более высокую процентную ставку. Кроме того, эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП на уровне 2,9% в 2022 году против 3,0% в 2021 году», — говорит Гойлов.

По его прогнозу, на текущей неделе гривна относительно доллара США укрепится до уровня 28,05. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85.

По материалам Finance.UA
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