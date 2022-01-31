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Китайцы готовят электрический клон Hummer: обещают более 1000 л.с.

Китайцы готовят электрический клон Hummer: обещают более 1000 л.с.

Китайский концерн Dongfeng анонсировал электрическую версию брутального внедорожника Mengshi Warrior. Ее запустят в производство с 2023 года и будут продавать за 600-700 тыс. юаней ($94-110 тыс.).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Напомним, что Dongfeng Warrior – это клон классического американского Hummer H1. Причем в этом случае копия лицензионная – в Китае получили права на производство внедорожника.

Таким образом в Dongfeng решили пойти по пути “настоящего” Hummer. Как известно, американский бренд сейчас выпускает исключительно электрокары.

Китайский электромобиль Hummer назовут Dongfeng Warrior M18. Модель будет предложена как шестиместный внедорожник или пикап. Ее длина составит 5200 мм, а масса – 3100 кг. Известно, что оборудование будет включать систему полуавтономного вождения.

Новый Dongfeng Warrior M18 оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью 1070 л.с. (800 кВт) и полным приводом. Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с.

Китайский внедорожник оснастят большой аккумуляторной батареей емкостью 140 кВт∙ч. Ожидаемый запас хода – 500 км.

На первом этапе ежегодно планируют выпускать по 20 тыс. Dongfeng M18. В перспективе объемы производства увеличат до 38 тыс. электрокаров в год.

По материалам Фокус
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