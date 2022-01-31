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В прошлом году на дороги потратили втрое больше средств из госбюджета, чем планировали

В прошлом году на дороги потратили втрое больше средств из госбюджета, чем планировали

Общие расходы госбюджета на строительство дорог за 2021 год составили 132 млрд грн — это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета-2021.

Об этом говорится в анализе бюджета от Центра экономической стратегии.

Отмечается, что вместе с расходами местных бюджетов сумма достигла в совокупности 178 млрд грн — это на 40% больше расходов Украины на оборону (128 млрд грн в сводном бюджете).

Эксперты подсчитали, что в прошлом году доходы государственного бюджета оказались на 18% выше запланированных в январе (расходы выросли на 13%), а бюджет в сторону увеличения пересматривали пять раз.

«Бюджет много «заработал» за счет высокой промышленной инфляции в Украине (индекс промышленных цен составил +62% год к году) — благодаря этому номинальный ВВП должен оказаться гораздо больше, чем прогнозировалось в начале года.

Львиная доля дополнительных доходов была потрачена именно на дороги (+85 млрд грн). Расходы на оборону за год увеличили (по сравнению с планируемым в январе) на 8,5 млрд грн, на внутренние силовые органы — на 8,7 млрд, социальные расходы — на 26 млрд грн", — говорится в сообщении.

При этом, благодаря увеличению доходов бюджета и получению «подарка» в виде распределения SDR Международным валютным фондом, Украина смогла позволить себе заимствовать меньше, чем планировалось, а бюджетный дефицит сократился.

Инфографика: ЦЭС

«Его размер ожидался на уровне 247 млрд грн (или 6% ВВП), а фактически составил 198 млрд грн (примерно 3,6% ожидаемого ВВП в 2021 году). Дефицит мог бы стать еще меньше, если бы в течение года рост доходов не сопровождался постоянным пересмотром расходов в сторону увеличения», — говорят в ЦЭС.

«Бюджет на 2021 год при принятии имел три основные особенности: повышение минимальной заработной платы, огромный дефицит, неограниченные возможности правительства предоставлять государственные гарантии по долгам. „Минималку“ действительно повысили, а прогнозы по дефициту, к счастью, не оправдались, ведь номинальные доходы бюджета существенно превысили ожидания правительства, а ВВП вырос гораздо существеннее, чем по официальному прогнозу КМУ. В целом, если посмотреть в десятилетней перспективе, перераспределение ВВП через публичные финансы продолжает постепенно снижаться. Это в общем случае позитивно для экономического роста, ведь оставляет больше ресурсов в распоряжении более эффективных частных агентов», — заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По материалам Економічна Правда
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