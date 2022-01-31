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«Финмон на день»: в Украине запустили услугу бесплатных консультаций по финмониторингу

Финтех-компания AI Fintech запустила уникальную для украинского рынка услугу «Финмон на день». В рамках услуги АМL-эксперт в течение одного рабочего дня бесплатно консультирует заказчика по вопросам финмониторинга. Специалист AI Fintech изучает организационную структуру компании, распределение функций, присутствие контрольных точек финмониторинга в бизнес-процессах компании и разрабатывает рекомендации по корректному ведению финмониторинга.

В первую очередь представитель AI Fintech определяет, насколько система ведения финмониторинга в компании отвечает действующему законодательству и требованиям регулятора. Он анализирует возможные слабые места этого процесса и дает перечень рекомендаций по улучшению системы. Эта услуга будет полезна компаниям, желающим успешно пройти проверку регулятора, сохранить лицензию, избежать штрафов и репутационных потерь.

«Идея «Финмон на день» появилась благодаря запуску нашего продукта для автоматизации процессов финмониторинга AML.point. Во время каждой интеграции нашего решения мы консультировали клиентов и поняли, что часть из них нуждается в дополнительных знаниях по этому поводу, — рассказывает AML-эксперт, Product Owner сервиса AML.point Оксана Губина. — К тому же не у всех компаний есть возможность постоянно следить за изменениями в законодательстве и изучать новые правила подачи финансовой отчетности. Потому они часто приглашают внешнего эксперта. А еще у каждой компании свои тонкости организации финмониторинга, которые зависят от специфики бизнеса».

Заказать услугу «Финмон на день» может любая финансовая компания. Клиент заполняет анкету и предоставляет информацию об организационной форме предприятия, обязанностях специалиста по финмониторингу, подходе к отдельным процедурам и планам по автоматизации.

«Нам важно, чтобы наши клиенты доверяли нам. Поэтому с каждым заказчиком подписываем договор о неразглашении конфиденциальной информации», — добавляет Оксана Губина.

В офисе клиента представитель AI Fintech проверяет, как организованы процессы финмониторинга. А именно специалист определяет:

  • осуществляется ли проверка клиентов;
  • определяются ли политически значимые личности;
  • проверяются ли клиенты по перечню террористов и санкционным спискам;
    правильно ли построена система управления рисками;
  • сообщает ли финкомпания Госфинмониторингу о подозрительных операциях и деятельности клиентов;
  • как формируется отчетность и хранятся внутренние документы о финмониторинге.

«Часть компаний уже автоматизировала процессы финмониторинга. Им мы даем советы точечно. Впрочем, чаще нам приходится помогать организовывать финмониторинг практически с нуля, переводить процессы из ручного режима и «экселевских» таблиц в формат автоматизации. Хотим, чтобы большинство компаний воспринимали финмониторинг не как «палки в колеса», а реальную возможность избежать финансовых и репутационных потерь», — отметила Оксана Губина.

В ходе консультирования специалист AI Fintech также оценивает нагрузку на отдел финмониторинга, прописывает возможные финансовые потери и составляет экспертное заключение с рекомендациями для компании.

«Наши рекомендации пригодятся специалисту по финмониторингу во время подготовки годового отчета, а руководителю компании — в ходе разработки направлений совершенствования системы финмониторинга. По требованию регулятора эти процессы должны происходить ежегодно в первом квартале нового года», — добавила Оксана Губина.

Справка

AI Fintech украинская финтех-компания, основанная в 2017 году, которая предлагает программные решения для участников финансовых рынков. В 2019 году Национальный банк Украины внес компанию в Реестр платежных систем, участников и операторов услуг платежной инфраструктуры

Основное направление деятельности AI Fintech – разработка финансово-технических продуктов для компаний, работающих в сфере платежей. AI FINTECH имеет сертификат по ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 и ежегодно проходит аудиты Visa и Mastercard. Деятельность компании отвечает требованиям международного стандарта безопасности данных PCI DSS.

По материалам Ai Fintech
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