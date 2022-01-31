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Sony выпустит полностью беспроводные наушники Linkbuds WF-L900 с необычным дизайном

Sony выпустит полностью беспроводные наушники Linkbuds WF-L900 с необычным дизайном

Корпорация Sony, по сообщениям сетевых источников, в скором времени анонсирует полностью беспроводные наушники погружного типа под названием Linkbuds WF-L900. Обнародованные изображения дают представление о дизайне новинки.

Наушники получат необычную конструкцию из двух соединённых компонентов. Один из них выполнен в виде шайбы, а другой — в виде полусферы. Говорится о поддержке сенсорного управления.

Модули-вкладыши получат несколько микрофонов, на базе которых будет реализована система активного шумоподавления (ANC). Очевидно, пользователи смогут активировать «прозрачный» режим, который позволит слышать определённые звуки окружающей среды, например оповещения на вокзале.


Источник изображений: 3dnews.ru

На изображениях наушники показаны в белом и сером вариантах цветового исполнения. К сожалению, пока нет информации о времени автономной работы и о частотных характеристиках. Цена также не раскрывается.

По материалам 3dnews.ru
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