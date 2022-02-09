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Как правильно прекратить договор аренды земли — советы эксперта

Как правильно прекратить договор аренды земли — советы эксперта

Прекращать договор аренды необходимо правильно и вовремя, иначе автоматическое продление аренды, что значит фактическую потерю земли.

Об этом Finance.ua узнал от председателя Всеукраинского объединения владельцев земли Романа Головина.

По его словам, при всех сложностях прекращения действия договора аренды земли в связи с истечением срока, на который он был заключен, — это пока единственный самый простой способ прекратить (расторгнуть) аренду земли.

«При прекращении действия договора аренды земли необходимо делать как по нормам закона, которые действовали на момент заключения договора аренды земли, так и по нормам, которые действуют сейчас», — объяснил Роман Головин.

Единственное, на чем необходимо сосредоточиться для восприятия важности правильного прекращении договоров аренды земли является то, что теперь договор аренды земли может обновляться автоматически без ведома собственника земли.

Чтобы этого не произошло, объясняет эксперт, владелец земли должен воспользоваться правом отказа от возобновления договора не позднее чем за месяц до даты окончания действия такого договора путем подачи в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество заявление об исключении из этого реестра сведений о возобновлении договора.

Действия владельца земли для прекращения договора аренды земли по нормам Закона «Об аренде земли» до 15.07.2020 года.

  • Арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом собственника земли до окончания срока действия договора аренды земли в срок, установленный договором аренды земли, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли. К письму-сообщению о заключении договора аренды земли на новый срок арендатор добавляет проект договора.

«Поэтому, если вам пришло письмо-уведомление от арендатора о заключении договора аренды на новый срок, вам необходимо предоставить ответ на письмо с обоснованием отказа. Не предоставляя ответ арендатору, вы предоставляете ему возможность продолжать пользоваться вашей землей на предложенных им условиях», — пояснил эксперт.

  • Поступили вам предложения или не поступили предложения от арендатора о возобновлении договора аренды, в любом случае в течение месяца после окончания договора аренды земли вам необходимо направить арендатору еще раз возражения в возобновлении договора аренды земли.

«Иначе при условии, что арендатор будет продолжать обрабатывать вашу землю, арендатор будет считать что вы дали ему молчаливое согласие на дальнейшую эксплуатацию вашей земли», — рассказал Роман Головин.

  • Также вы, как владелец земли, должны не позднее чем за месяц до даты окончания действия такого договора подать заявление в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество об исключении из этого реестра сведений о возобновлении договора. Это заявление и будет вашим отказом в возобновлении договора аренды вашей земли. Такое действие предусмотрено изменениями в закон «Об аренде земли», которые действуют с 15.07.2020 года.
  • Ни в коем случае не подписывайте никаких дополнительных соглашений с арендатором.
По материалам Finance.UA
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