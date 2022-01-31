Столичное метро объявило тендер на проектирование станции «Львовская брама»

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» объявило о проведении открытых торгов на проектные работы для строительства станции метро «Львовская брама».
Объявление размещено на Prozorro.
Ожидаемая стоимость работ – 73 4 млн грн, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 февраля 2022 года.
«Львовская брама» — станция Киевского метрополитена, которая пока не открыта. Находится на Сырецко-Печерской линии между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская». Строительство началось в середине 1991 года, но работы были заморожены в 1996 году.
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