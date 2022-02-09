Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платят

Сервис для отзывов о работе Glassdoor опубликовал список 50 лучших вакансий в США. Издание CNBC поделилось десяткой лучших из них.

1. Архитектор решений. Отвечает за всю ІТ-инфраструктуру компании. Основные обязанности архитектора предприятия – проектирование процессов, документирование основных ІТ-процедур, отслеживание хода проекта и безопасность.

Средняя зарплата: $144 997.

2. Инженер полного стека. Инженеры полного стека выполняют несколько функций. Они отвечают за UX-дизайн, создают серверы и базы данных для сайтов и пишут код для мобильных платформ. Они работают вместе с графическими дизайнерами и веб-дизайнерами, чтобы контролировать проекты от замысла до конечного результата.

Средняя зарплата: $101 794.

3. Data scientist. Специалисты по науке данных ищут закономерности в больших массивах данных, анализируют и сохраняют их. Затем эту информацию используют для разработки бизнес-решений.

Средняя зарплата: $120 000.

4. DevOPS-инженер. Это специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков и автоматизирует их задачи. Задача DevOps-инженера — увеличить производительность команды.

Средняя зарплата: $120 095.

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5. Стратегический менеджер. Разрабатывает стратегический план развития компании, проводит анализ рыночной ситуации, спроса, конкуренции, потенциала, тенденций. Задача стратегического менеджера — искать возможности для улучшения компании и инициативы, которые минимизируют риски.

Средняя зарплата: $140 000.

6. Инженер машинного обучения. Это эксперт в области искусственного интеллекта. Такой специалист разрабатывает алгоритмы, по которым обучается компьютер. Он тесно сотрудничает со специалистами по науке данных и получает от них аналитическую информацию.

Средняя зарплата: $120 000.

7. Инженер данных. Задача инженера данных — преобразовывать большие объемы информации в формат, который можно легко анализировать. Специалист осуществляет сбор, обработку, хранение и выдачу данных.

Средняя зарплата: $113 960.

8. Инженер-программист. Человек, который разрабатывает, обслуживает и тестирует программное обеспечение. Инженер-программист может доработать программу, продумать возможные проблемы, которые могут возникнуть в будущем, и найти для них решение.

Средняя зарплата: $116 638.

9. Java-разработчик. Как правило, они работают в стартапах и создают приложения на заказ. Java-разработчик является частью команды разработчиков и отвечает за проектирование и поддержку Java-приложений.

Средняя зарплата: $107 099.

10. Продакт-менеджер. Менеджеры по продуктам отвечают за стратегию и план продукта или линейки продуктов. Они управляют командой продукта и всеми аспектами от концепции до запуска.

Средняя зарплата: $125 317.

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