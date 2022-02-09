Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платят

Сервис для отзывов о работе Glassdoor опубликовал список 50 лучших вакансий в США. Издание CNBC поделилось десяткой лучших из них.
1. Архитектор решений. Отвечает за всю ІТ-инфраструктуру компании. Основные обязанности архитектора предприятия – проектирование процессов, документирование основных ІТ-процедур, отслеживание хода проекта и безопасность.
Средняя зарплата: $144 997.
2. Инженер полного стека. Инженеры полного стека выполняют несколько функций. Они отвечают за UX-дизайн, создают серверы и базы данных для сайтов и пишут код для мобильных платформ. Они работают вместе с графическими дизайнерами и веб-дизайнерами, чтобы контролировать проекты от замысла до конечного результата.
Средняя зарплата: $101 794.
3. Data scientist. Специалисты по науке данных ищут закономерности в больших массивах данных, анализируют и сохраняют их. Затем эту информацию используют для разработки бизнес-решений.
Средняя зарплата: $120 000.
4. DevOPS-инженер. Это специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков и автоматизирует их задачи. Задача DevOps-инженера — увеличить производительность команды.
Средняя зарплата: $120 095.
Кстати, важные новости для вашего кошелька мы оперативно сообщаем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
5. Стратегический менеджер. Разрабатывает стратегический план развития компании, проводит анализ рыночной ситуации, спроса, конкуренции, потенциала, тенденций. Задача стратегического менеджера — искать возможности для улучшения компании и инициативы, которые минимизируют риски.
Средняя зарплата: $140 000.
6. Инженер машинного обучения. Это эксперт в области искусственного интеллекта. Такой специалист разрабатывает алгоритмы, по которым обучается компьютер. Он тесно сотрудничает со специалистами по науке данных и получает от них аналитическую информацию.
Средняя зарплата: $120 000.
7. Инженер данных. Задача инженера данных — преобразовывать большие объемы информации в формат, который можно легко анализировать. Специалист осуществляет сбор, обработку, хранение и выдачу данных.
Средняя зарплата: $113 960.
8. Инженер-программист. Человек, который разрабатывает, обслуживает и тестирует программное обеспечение. Инженер-программист может доработать программу, продумать возможные проблемы, которые могут возникнуть в будущем, и найти для них решение.
Средняя зарплата: $116 638.
9. Java-разработчик. Как правило, они работают в стартапах и создают приложения на заказ. Java-разработчик является частью команды разработчиков и отвечает за проектирование и поддержку Java-приложений.
Средняя зарплата: $107 099.
10. Продакт-менеджер. Менеджеры по продуктам отвечают за стратегию и план продукта или линейки продуктов. Они управляют командой продукта и всеми аспектами от концепции до запуска.
Средняя зарплата: $125 317.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальный размер оплаты труда в Европе в 2022 году (инфографика)Вчера, 08:29 - 3380 15
Сколько налогов ежемесячно платит каждый украинец из своей зарплатыВчера, 10:45 - 2248 7
Украина потеряет четверть трудовых ресурсов за 10 лет — Институт будущегоВчера, 21:13 - 919 5
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьВчера, 16:46 - 4916 3
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантома2 ч. назад - 525 1
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьВчера, 16:46 - 4916 3
Какие льготы положены людям с инвалидностью I и II группВчера, 19:27 - 3449
Лишняя трата времени: вакансии, на которые не стоит откликатьсяВчера, 17:04 - 1756
Эксперты назвали Android-смартфоны, которыми пользователи больше всего довольны (инфографика)Вчера, 22:27 - 1539 1
Через восемь лет Украина на треть будет состоять из пенсионеровВчера, 14:39 - 1149 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 506
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2755 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1499
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3439
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1628 2