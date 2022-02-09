Можно ли самостоятельно уплатить взносы в Пенсионный фонд в случае прерывания трудового стажа

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Пенсионного курьера, можно ли в случае прерывания трудового стажа, чтобы обеспечить право на пенсию в будущем, самостоятельно уплатить взносы в Пенсионный фонд.

Граждане, которые в определенные периоды не относились к категории застрахованных лиц, то есть по каким-то причинам официально не работали, имеют право заключить договор о единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (за предыдущие периоды) или договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (на будущий период), чтобы в будущем иметь возможность получать пенсионные выплаты.

Такой договор можно заключить не менее чем на 1 год.

Вопросы и условия заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования урегулированы статьей 10 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Инструкцией о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449.

Заявление и необходимые документы подают в налоговый орган по месту жительства. С лицом, подавшим заявление, после проверки изложенных в ней сведений в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор по выбранным видом.

Договор о добровольном участии вступает в силу со дня его подписания.

Граждане самостоятельно для себя определяют период, за который имеют возможность заключить договор о добровольном участии и уплатить страховые взносы.

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В то же время, месячный размер страховых взносов не может быть меньше минимального страхового взноса (на сегодня 1430,00 грн) и рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, имеющейся на день заключения договора (с 01.01.2022 минимальная заработная плата составляет 6500,00 грн).

Для договоров о единовременной уплате за предыдущие периоды сумма будет вдвое больше (минимальный страховой взнос в месяц, умноженный на коэффициент 2).

Одноразовая уплата единого взноса производится одной суммой за весь период.