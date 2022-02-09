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Довольны ли украинцы своей работой (исследование)

Довольны ли украинцы своей работой (исследование)

Удовлетворенность сотрудников своей работой — один из основных факторов успеха компании. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, делится исследованием grc.ua относительно уровня удовлетворенности украинцев своей работой.

Довольны ли работой? Согласно результатам, 48% украинцев довольны своей работой (10% полностью довольных и 38% скорее довольных). Однако есть еще 45% тех, кто не доволен (31% скорее недовольных и 14% полностью не довольных). Причем мужчины чуть больше довольны своей работой, чем женщины. Среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин ситуация примерно равная – доля довольных 47% и недовольных 48%.

Все зависит от возраста? Как показало исследование, чем моложе человек, тем больше он доволен своей работой. Среди лиц в возрасте 19-23 года довольны своей работой 88%, а среди старших лиц этот показатель значительно меньше, в возрасте 51-60 лет довольных 39%, а у людей старше 60 лет – 55%. Каждый второй человек в возрасте 31-40 лет доволен своей работой. Наиболее недовольны своей работой люди в возрасте 24-30 лет (47%), и в 41-60 лет (48%).

Линейные специалисты больше довольны своей работой (50%), чем недовольны (42%). Среди менеджеров среднего звена довольных 48%, а недовольных – 46%. Среди представителей топ-менеджмента равные доли довольных и недовольных работой – по 47%.

Что касается профсфер, то больше всего довольных своей работой среди представителей сферы производства (12%), ИТ (10%) и маркетинга (10%). Пятерку наиболее довольных профессиональных сфер закрывают бухгалтерия и административный персонал, где довольных по 10%.

Наиболее недовольны своей работой представители сферы продаж (12%), административного персонала (11%) и производства (11%). Замыкают ТОП-5 тех, кто не любит свою работу, представители юриспруденции (7%). Интересно, что бухгалтеров много и среди тех, кто очень недоволен своей работой (7%).

По материалам Finance.UA
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