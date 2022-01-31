0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 238 0

Сколько турецких компаний уже работают в Украине: сектора экономики, регионы

Сколько турецких компаний уже работают в Украине: сектора экономики, регионы

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, над которым работали более 15 лет. Аналитики YouControl исследовали, сколько турецких компаний уже работают в Украине, в каких секторах экономики и в каких регионах.

На днях исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Украиной и Турцией. За этот период турецкие бизнесмены открыли в Украине 3592 компании. Более 92% из них работают на украинском рынке до сих пор и не находятся в процессе прекращения. За 30 лет вышли с рынка 116 компаний, а еще 142 находятся в процессе приостановки сейчас. Суммарно это менее 8%.

Самые Популярные КВЭДы. Наибольший интерес турецкие бизнесмены проявляют к секции вида экономической деятельности (КВЭД) ‒ оптовая и розничная торговля. Там сосредоточено абсолютное большинство компаний, где среди учредителей есть турецкие граждане, а именно ‒ 1305 юридических лиц. Втрое меньше заняты в перерабатывающей промышленности ‒ 439 компаний.

На третьем месте в зоне интересов турецкого бизнеса оказался сектор информации и телекоммуникаций ‒ 351 бизнес единица. Еще более половины тысячи компаний заняты строительством (338) и транспортом, складским хозяйством, почтовой и курьерской деятельностью (226).

Если посмотреть, в каких секторах экономики сосредоточено больше всего компаний с турецким капиталом, то в каждом из них сохраняется большой потенциал для роста. Наибольшая доля турецких компаний ‒ в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха ‒ 1,21% от общего количества компаний. На втором месте «временное размещение и организация питания» ‒ 0,74%. На третьем ‒ «информация и телекоммуникации» ‒ 0,69%. Доля компаний с турецким капиталом в других секциях КЭДов не превышает половины процента.

Географическое расположение. Почти половина (40,9%) от всех зарегистрированных турецкими гражданами компаний в Украине местом прописки выбрали Киев ‒ 1469 регистраций.

  • Второй (15,8%) на радарах оказалась Одесщина ‒ 569 компаний.

  • На третьем месте (6,8%) симпатий турок к украинским регионам оказалась Львовщина ‒ 243 компании.
  • Несколько меньше внимания турецкие предприниматели уделили Харьковщине ‒ 168 компаний. Пятерку лидеров замыкает Херсонщина, сосредоточив у себя 154 заморских предприятия.

Такая география распространения турецкого бизнеса довольно логична. Наибольший интерес получила столица, ведь это самый населенный мегаполис страны с самым высоким уровнем деловой активности, а следовательно, и покупательной способности. Одесская область и Херсонщина в лидерах из-за отсутствия сухопутной границы и наличия крупнейших портов для перевалки основных экспортных товаров в структуре украинского экспорта в Турцию (зерновые и металлы). Интерес к Львовщине и Харьковщине характерен из-за близости к рынкам ЕС (основной торговый партнер Украины) и России (до войны ‒ основной торговый партнер Украины).

Чем торгуем? На сегодня товарооборот между Украиной и Турцией составляет 7,5 млрд долл. в год. При этом сохраняется положительное сальдо торгового баланса. Украина экспортирует товаров и услуг более чем на 4, а импортирует на 3 млрд долл. ежегодно. По оценкам президента Эрдогана, подписанное соглашение о ЗСТ должно увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долл. в ближайшие несколько лет.

Ключевые статьи турецкого импорта более разнообразны и имеют менее выраженный сырьевой характер. Около 10% составляет импорт ядерных реакторов, котлов и машин. Нефть и топливо (7,5%), черные металлы (7,4%), средства наземного транспорта (6,5%), плоды и орехи (6%). Кроме этого, Украина закупала в Турции текстильную продукцию (5,4%), пластмассы и полимерные материалы и летательные аппараты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.