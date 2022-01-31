Сколько турецких компаний уже работают в Украине: сектора экономики, регионы

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, над которым работали более 15 лет. Аналитики YouControl исследовали, сколько турецких компаний уже работают в Украине, в каких секторах экономики и в каких регионах.

На днях исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Украиной и Турцией. За этот период турецкие бизнесмены открыли в Украине 3592 компании. Более 92% из них работают на украинском рынке до сих пор и не находятся в процессе прекращения. За 30 лет вышли с рынка 116 компаний, а еще 142 находятся в процессе приостановки сейчас. Суммарно это менее 8%.

Самые Популярные КВЭДы. Наибольший интерес турецкие бизнесмены проявляют к секции вида экономической деятельности (КВЭД) ‒ оптовая и розничная торговля. Там сосредоточено абсолютное большинство компаний, где среди учредителей есть турецкие граждане, а именно ‒ 1305 юридических лиц. Втрое меньше заняты в перерабатывающей промышленности ‒ 439 компаний.

На третьем месте в зоне интересов турецкого бизнеса оказался сектор информации и телекоммуникаций ‒ 351 бизнес единица. Еще более половины тысячи компаний заняты строительством (338) и транспортом, складским хозяйством, почтовой и курьерской деятельностью (226).

Если посмотреть, в каких секторах экономики сосредоточено больше всего компаний с турецким капиталом, то в каждом из них сохраняется большой потенциал для роста. Наибольшая доля турецких компаний ‒ в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха ‒ 1,21% от общего количества компаний. На втором месте «временное размещение и организация питания» ‒ 0,74%. На третьем ‒ «информация и телекоммуникации» ‒ 0,69%. Доля компаний с турецким капиталом в других секциях КЭДов не превышает половины процента.

Географическое расположение. Почти половина (40,9%) от всех зарегистрированных турецкими гражданами компаний в Украине местом прописки выбрали Киев ‒ 1469 регистраций.

Второй (15,8%) на радарах оказалась Одесщина ‒ 569 компаний.

На третьем месте (6,8%) симпатий турок к украинским регионам оказалась Львовщина ‒ 243 компании.

Несколько меньше внимания турецкие предприниматели уделили Харьковщине ‒ 168 компаний. Пятерку лидеров замыкает Херсонщина, сосредоточив у себя 154 заморских предприятия.

Такая география распространения турецкого бизнеса довольно логична. Наибольший интерес получила столица, ведь это самый населенный мегаполис страны с самым высоким уровнем деловой активности, а следовательно, и покупательной способности. Одесская область и Херсонщина в лидерах из-за отсутствия сухопутной границы и наличия крупнейших портов для перевалки основных экспортных товаров в структуре украинского экспорта в Турцию (зерновые и металлы). Интерес к Львовщине и Харьковщине характерен из-за близости к рынкам ЕС (основной торговый партнер Украины) и России (до войны ‒ основной торговый партнер Украины).

Чем торгуем? На сегодня товарооборот между Украиной и Турцией составляет 7,5 млрд долл. в год. При этом сохраняется положительное сальдо торгового баланса. Украина экспортирует товаров и услуг более чем на 4, а импортирует на 3 млрд долл. ежегодно. По оценкам президента Эрдогана, подписанное соглашение о ЗСТ должно увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долл. в ближайшие несколько лет.

Ключевые статьи турецкого импорта более разнообразны и имеют менее выраженный сырьевой характер. Около 10% составляет импорт ядерных реакторов, котлов и машин. Нефть и топливо (7,5%), черные металлы (7,4%), средства наземного транспорта (6,5%), плоды и орехи (6%). Кроме этого, Украина закупала в Турции текстильную продукцию (5,4%), пластмассы и полимерные материалы и летательные аппараты.