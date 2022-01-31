В Украине разоблачили сеть call-центров, через которую выманивали данные банковских карт

Национальная полиция Украины ликвидировала сеть мошеннических call-центров, через которые злоумышленники выманивали пароли от банковских карт у доверчивых граждан.
Об этом сообщает МВД в Facebook.
«Офисы call-центров находились в Киеве, Львове и Одессе. Более 140 работников, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции», — сказано в сообщении МВД.
Также злоумышленники пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных скупали у DarkNet. Сфера их деятельности распространялась на территорию постсоветских стран.
Фото: МВД
По предварительной информации, полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карты подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту.
Продолжаются мероприятия для установления организаторов и участников преступной деятельности, полного круга пострадавших и суммы нанесенного ущерба.
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