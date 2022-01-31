Межбанк: пятница не дала никому скучать

Пятница снова не дала никому скучать на валютном рынке, хотя объемы операций были достаточно средними, как для этой недели или статистики января.
Продавцов было больше, чем покупателей и котировки доллара постепенно проседали. Нацбанк трижды (!!!) выходил на рынок с покупкой валюты. Причем если в первый раз он выходил через Bloomberg и купил $30 млн по 28,13 гривен, то затем он выходил на торги через уже “подзабытый” им Refinitiv (бывший Reuters) и покупал доллар в начале по 28,12 гривен, а потом и по 28,11.
В итоге, регулятор не давал просесть котировкам ниже психологического уровня в 28,10 гривен и держал оборону в пределах 28,11 гривен до конца активности на пятничной сессии. Регулятор можно понять – ему надо восстанавливать резервы, после их активной траты во время январского ажиотажа.
За день курс доллара с утренних 28,22/28,24 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже закрытия четверга – просел на 10,5 копеек до 28,115/28,135 гривен. А большинство сделок прошло в пределах коридора 28,10-28,115/28,12-28,135 гривен.
Существенно скакал и курс евро. Причем как за счет колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, так и за счет пересчета курса евро относительно гривны при падении котировок доллара на нашем межбанке. В итоге, с утренних 32,35/32,37 гривен к середине дня его котировки опустились до 32,23/32,25 гривен, а к концу сессии просели еще ниже – до 32,11/32,14.
Главные события 4 февраля на валютном рынке:
1) Доллар с утренних стартовых 28,22/28,24 гривен просел до 28,115/28,135 к концу дня, а евро — с 32,35/32,37 до 32,11/32,14 гривен.
2) Нацбанк выходил сегодня на рынок трижды и купил $30 млн по 28,13 гривен, а затем выкупал излишек предложения по 28,12 и по 28,11 гривен.
3) Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,1748 гривен, а официальный курс на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,1468 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,11 / 28,13
евро – 32,11 / 32,13
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1444 / 1,1445
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