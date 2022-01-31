0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 259 0

Межбанк: пятница не дала никому скучать

Межбанк: пятница не дала никому скучать

Пятница снова не дала никому скучать на валютном рынке, хотя объемы операций были достаточно средними, как для этой недели или статистики января.

Продавцов было больше, чем покупателей и котировки доллара постепенно проседали. Нацбанк трижды (!!!) выходил на рынок с покупкой валюты. Причем если в первый раз он выходил через Bloomberg и купил $30 млн по 28,13 гривен, то затем он выходил на торги через уже “подзабытый” им Refinitiv (бывший Reuters) и покупал доллар в начале по 28,12 гривен, а потом и по 28,11.

В итоге, регулятор не давал просесть котировкам ниже психологического уровня в 28,10 гривен и держал оборону в пределах 28,11 гривен до конца активности на пятничной сессии. Регулятор можно понять – ему надо восстанавливать резервы, после их активной траты во время январского ажиотажа.

За день курс доллара с утренних 28,22/28,24 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже закрытия четверга – просел на 10,5 копеек до 28,115/28,135 гривен. А большинство сделок прошло в пределах коридора 28,10-28,115/28,12-28,135 гривен.

Существенно скакал и курс евро. Причем как за счет колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, так и за счет пересчета курса евро относительно гривны при падении котировок доллара на нашем межбанке. В итоге, с утренних 32,35/32,37 гривен к середине дня его котировки опустились до 32,23/32,25 гривен, а к концу сессии просели еще ниже – до 32,11/32,14.

Главные события 4 февраля на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,22/28,24 гривен просел до 28,115/28,135 к концу дня, а евро — с 32,35/32,37 до 32,11/32,14 гривен.

2) Нацбанк выходил сегодня на рынок трижды и купил $30 млн по 28,13 гривен, а затем выкупал излишек предложения по 28,12 и по 28,11 гривен.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,1748 гривен, а официальный курс на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,1468 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,11 / 28,13
евро – 32,11 / 32,13

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1444 / 1,1445

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.