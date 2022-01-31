У Apple появилась идея встроить экран в боковую рамку iPhone

Есть вероятность, что возвращение Apple к плоским граням в iPhone может быть не только дизайнерским решением. В одном из новых патентов компании описывается практическое применение такой формы корпуса за счёт интеграции на стороны смартфона миниатюрных дисплеев.
В патенте описывается несколько примеров, как могут быть использованы дополнительные экраны на гранях смартфона. Например, там могут отображаться разные кнопки во время съёмки, такие как управление вспышкой, переключение между режимами фото и видео, а также кнопка спуска затвора.
Изображение: 4pda.to
На боковой грани тоже могут отображаться избранные приложения для быстрого доступа к ним или название песни и исполнитель во время воспроизведения музыки. Не исключено, что оттуда можно будет управлять плеером, переключая треки.
Изображение: 4pda.to
Другой пример предусматривает наличие виртуальных кнопок на боковых гранях, служащих в качестве триггеров для управления в играх. Подобное решение уже используется в геймерских смартфонах на Android.
Изображение: 4pda.to
Нельзя исключать, что данная идея, как и многие в патентах Apple, останется нереализованной.
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