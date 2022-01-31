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Samsung разрабатывает замену Galaxy Note с растягиваемым дисплеем

Samsung разрабатывает замену Galaxy Note с растягиваемым дисплеем

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности появился новый патент Samsung на дизайн оригинальной модели смартфона. Он обзаведётся гибким выдвижным экраном и будет оснащён комплектным стилусом, подобно гаджетам серии Galaxy Note.

Судя по схематическим изображениям, устройство выполнено в форм-факторе слайдера, гибкий экран которого будет сворачиваться внутри одной из половин корпуса. Его конструкция также предусматривает отсек для электронного пера и миниатюрный вспомогательный экран, вытянутый по вертикали. Он предположительно сможет отображать значки уведомлений и сенсорные элементы управления, а также иконки быстрого запуска приложений.


Изображение: 4pda.to

Над слотом для стилуса схематически изображён модуль основной камеры. Расположение фронталки не указывается — возможно, она будет спрятана под поверхностью дисплея. Какие-либо аппаратные характеристики концептуального гаджета к патентной документации не прилагаются. Дата возможного анонса растягиваемого смартфона также неизвестна.


Изображение: 4pda.to

По материалам 4PDA
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