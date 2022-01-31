До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине

Размер выплат студентам повышен с 1 января 2022 года. Президентские стипендии и стипендии Кабмина могут достигать 4000-4400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 года № 933.

Согласно решению Кабмина, повышены стипендии:

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень “младший бакалавр”, образовательные степени “бакалавр”, “специалист” или “магистр” – в 1,5 раза с 1300 до 2000 гривен (повышенная – 2550 гривен),

для студентов учебных заведений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень “младший специалист”, образовательно-профессиональную степень “профессиональный младший бакалавр”, образовательную степень “бакалавр” – с 980 до 1510 гривен (повышенная – 1930 гривен),

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – с 490 до 1250 гривен.

При этом академическая стипендия президента Украины составит от 2750 до 4400 гривен в зависимости от типа учебного заведения.

Именная и академическая стипендия Кабинета Министров составит от 2500 до 4000 гривен. Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.