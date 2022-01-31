0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине

До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине

Размер выплат студентам повышен с 1 января 2022 года. Президентские стипендии и стипендии Кабмина могут достигать 4000-4400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 года № 933.

Согласно решению Кабмина, повышены стипендии:

  • для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень “младший бакалавр”, образовательные степени “бакалавр”, “специалист” или “магистр” – в 1,5 раза с 1300 до 2000 гривен (повышенная – 2550 гривен),
  • для студентов учебных заведений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень “младший специалист”, образовательно-профессиональную степень “профессиональный младший бакалавр”, образовательную степень “бакалавр” – с 980 до 1510 гривен (повышенная – 1930 гривен),
  • для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – с 490 до 1250 гривен.

При этом академическая стипендия президента Украины составит от 2750 до 4400 гривен в зависимости от типа учебного заведения.

Именная и академическая стипендия Кабинета Министров составит от 2500 до 4000 гривен. Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.