До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине

Размер выплат студентам повышен с 1 января 2022 года. Президентские стипендии и стипендии Кабмина могут достигать 4000-4400 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 года № 933.
Согласно решению Кабмина, повышены стипендии:
При этом академическая стипендия президента Украины составит от 2750 до 4400 гривен в зависимости от типа учебного заведения.
Именная и академическая стипендия Кабинета Министров составит от 2500 до 4000 гривен. Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную суммуВчера, 10:00 - 1406 5
Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10Вчера, 03:07 - 1180 4
Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупатьВчера, 05:55 - 11722 3
Самые перспективные криптовалюты 2022 годаВчера, 13:25 - 951 2
У Apple появилась идея встроить экран в боковую рамку iPhone2 ч. назад - 268 1
Лучшая страна для путешествий в 2022 годуВчера, 18:05 - 2549
Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную суммуВчера, 10:00 - 1406 5
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 1465 1
Цены на новостройки в Украине: где выросли больше (инфографика)Вчера, 16:00 - 1050
Рынок смартфонов по итогам 2021 года: топ-3 (инфографика)Вчера, 09:00 - 986
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1919 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1182
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2752
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1375 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1157 1