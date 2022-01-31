Газпром снова снижает транзит газа через Украину

Газпром снижает объем прокачки газа через украинскую ГТС четвертый день подряд.
Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.
Так, если 1 февраля Газпром бронировал объем прокачки в 107 млн кубометров, то к 4 февраля уровень транзита постепенно снизился до 70 млн кубометров.
Несмотря на снижение, пока что прокачка выше, чем в январе – в среднем 54 млн куб. м в сутки.
В то же время транзит российского газа до сих пор не восстановлен газопроводом Ямал-Европа.
Сегодня стоимость газа на хабе TTF выросла до $980 за тысячу кубометров.
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