Газпром снова снижает транзит газа через Украину

Газпром снижает объем прокачки газа через украинскую ГТС четвертый день подряд.

Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

Так, если 1 февраля Газпром бронировал объем прокачки в 107 млн кубометров, то к 4 февраля уровень транзита постепенно снизился до 70 млн кубометров.

Несмотря на снижение, пока что прокачка выше, чем в январе – в среднем 54 млн куб. м в сутки.

В то же время транзит российского газа до сих пор не восстановлен газопроводом Ямал-Европа.

Сегодня стоимость газа на хабе TTF выросла до $980 за тысячу кубометров.

Справка Finance.ua: