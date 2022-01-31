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Газпром снова снижает транзит газа через Украину

Газпром снова снижает транзит газа через Украину

Газпром снижает объем прокачки газа через украинскую ГТС четвертый день подряд.

Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

Так, если 1 февраля Газпром бронировал объем прокачки в 107 млн кубометров, то к 4 февраля уровень транзита постепенно снизился до 70 млн кубометров.

Несмотря на снижение, пока что прокачка выше, чем в январе – в среднем 54 млн куб. м в сутки.

В то же время транзит российского газа до сих пор не восстановлен газопроводом Ямал-Европа.

Сегодня стоимость газа на хабе TTF выросла до $980 за тысячу кубометров.

Справка Finance.ua:

  • по итогам 2021 года транзит газа в Европу по украинской ГТС уменьшился на 25% по сравнению с 2020 годом и составил 41,6 млрд куб. м. Среднесуточный объем транзита в прошлом году составил 114 млн куб. м газа в сутки, а в отдельные периоды снижался до 67 млн кубов.
По материалам Корреспондент.net
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