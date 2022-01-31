Aston Martin не будет выпускать новые кроссоверы

Генеральный директор Aston Martin Тобиас Моэрс заявил, что марка не будет заниматься разработкой кроссоверов и внедорожников помимо уже имеющегося DBX, который на днях обзавелся мощной версией DBX707. Вместо этого британцы сфокусируются на выпуске более привычных для Aston Martin суперкаров, а впоследствии – с 2026 года – полностью переключатся на электрифицированные автомобили, которые увидят свет в том числе под возрожденным брендом Lagonda.

Aston Martin не видит смысла в выпуске ни «старшего», ни «младшего» по отношению к DBX вседорожника, сказал Моэрс. По его словам, сегмент утилитарных автомобилей – неподходящее место для «слияния производительности с роскошью», и потому компания намерена оставить его для конкурентов.

Таким образом, единственным кроссовером в модельном ряду Aston Martin останется DBX, который дебютировал в 2019 году. В начале февраля он получил мощную версию DBX707 с V8, форсированным до 707 лошадиных сил – это на целых 57 сил больше, чем выдает «твин-турбо» Lamborghini Urus.

Вместо кроссоверов Aston Martin займется выпуском суперкаров среднемоторной серии: после 2024 года появится Valhalla, а за ней последует «доступный» Vanquish нового поколения.

Примерно на середину десятилетия также было запланировано возвращение Lagonda, под которым британцы собираются выпускать электромобили – до тех пор компании предстоит определиться с имиджем бренда. Сейчас Aston Martin готовится к выпуску прощального купе Vantage с V12, а с 2026 года Aston Martin, как и многие другие автопроизводители, будет продавать только электрифицированные машины – гибридные либо полностью электрические.