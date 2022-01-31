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Мировой рынок вина: ТОП-страны по его экспорту, импорту и потреблению (инфографика)

Мировой рынок вина: ТОП-страны по его экспорту, импорту и потреблению (инфографика)

Несмотря на неурожаи последних лет, которые привели к падению производства вина на несколько десятков миллионов гектолитров (гл), мировая винная отрасль пытается постепенно прийти в себя.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), за 2020 год в тройку лидеров экспорта вошли такие страны как Италия, экспортировавшая почти 21 миллион гектолитров этого напитка, солнечная Испания (20,2 млн гл) и Франция с показателем в 13,6 млн гл.

Находясь на первой строчке среди лидеров экспорта, жители Апеннинского полуострова умудряются ещё и почти полностью обеспечить вином собственные немалые потребности — Италия расположилась на третьем месте в мире по уровню потребления вина (24,5 млн гл). Их смогло обогнать только многомиллионное население США, принимающее «на душу» почти на 10 млн гл больше, и исконные любители вина — французы (24,7 млн гл).

В пятёрку ТОП-мировых экспортёров также вошли Чили (8,5 млн гл) и Австралия (7,5 млн гл). Размеры экспорта оставшейся пятёрки стран, куда входят Аргентина, США, Южная Африка, Германия и Португалия, гораздо скромнее и колеблются в пределах 3−4 млн гл.

Производство вина в Украине пока оставляет желать лучшего. Так, в 2020 году было изготовлено всего 1,2 гектолитра пьянящего напитка. Зато был поставлен исторический рекорд по импорту. Всего было ввезено вин на общую сумму 179,3 млн долларов. К сожалению, информации о более точных объемах ввезенного нет, равно как и информации по общему количеству его потребления. Считается, что на одного украинца приходится 2,68 литра вина в год и эта цифра постепенно растёт.

По материалам Комментарии
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