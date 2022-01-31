В Токио тестируют самоуправляемый автомобиль

Группа компаний начала испытания автономного транспортного средства в центре Токио (Япония) в рамках столичного плана представить самоуправляемые автомобили.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Компании тестируют эту машину на двухкилометровом маршруте. Она оборудована камерами и датчиками.
Автомобиль, который работает от коммуникационной сети 5G, на основании данных со светофоров оценивает ситуацию в противоположном направлении дороги и время в секундах, оставшееся до смены сигнала.
Во время испытаний в машине находится водитель, но он не прикасается к рулю.
Группа компаний использует результаты этих испытаний для программирования самоуправляемых автомобилей, чтобы те могли избегать столкновений с припаркованными машинами.
Власти Токио планируют представить такие автомобили в финансовом году, который начнется в апреле 2023 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную суммуВчера, 10:00 - 1158 5
Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупатьВчера, 05:55 - 10225 3
Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10Вчера, 03:07 - 967 3
Самые перспективные криптовалюты 2022 годаВчера, 13:25 - 730 2
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 967 1
Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупатьВчера, 05:55 - 10225 3
Лучшая страна для путешествий в 2022 годуВчера, 18:05 - 1857
Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную суммуВчера, 10:00 - 1158 5
Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10Вчера, 03:07 - 967 3
Рынок смартфонов по итогам 2021 года: топ-3 (инфографика)Вчера, 09:00 - 905
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1886 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1169
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2740
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1362 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1150 1