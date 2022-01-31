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В Токио тестируют самоуправляемый автомобиль

В Токио тестируют самоуправляемый автомобиль

Группа компаний начала испытания автономного транспортного средства в центре Токио (Япония) в рамках столичного плана представить самоуправляемые автомобили.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Компании тестируют эту машину на двухкилометровом маршруте. Она оборудована камерами и датчиками.

Автомобиль, который работает от коммуникационной сети 5G, на основании данных со светофоров оценивает ситуацию в противоположном направлении дороги и время в секундах, оставшееся до смены сигнала.

Во время испытаний в машине находится водитель, но он не прикасается к рулю.

Группа компаний использует результаты этих испытаний для программирования самоуправляемых автомобилей, чтобы те могли избегать столкновений с припаркованными машинами.

Власти Токио планируют представить такие автомобили в финансовом году, который начнется в апреле 2023 года.

По материалам Укринформ
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