Можно ли получить рассрочку или отсрочку уплаты долгов по ЕСВ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что рассрочить и отсрочить долги по уплате ЕСВ нельзя.

«Действующим законодательством, которое регулирует порядок начисления, расчета и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не предусмотрено рассрочки и отсрочки задолженности по уплате ЕВ», — сказано в сообщении Главного управления ГНС в Ровенской области.

Как отмечается, ЕСВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

«При наличии у плательщика ЕВ одновременно с обязательствами по уплате ЕВ обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами обязательства по уплате ЕВ выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода)», — отмечают налоговики.

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты ЕВ к плательщику применяются финансовые санкции, предусмотренные этим Законом, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета ЕВ, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно закону.

Справка Finance.ua:

нардепы предлагают снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для украинских работодателей. Вместо нескольких налогов, которые сейчас украинские компании платят с зарплат своих сотрудников, предлагают ввести единую ставку налога в размере 20%;