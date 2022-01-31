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Amazon впервые раскрыл рекламную выручку: сколько зарабатывает техногигант

Amazon впервые раскрыл рекламную выручку: сколько зарабатывает техногигант

Amazon впервые раскрыла данные о рекламной выручке – за 2021 год это направление принесло компании $31 млрд.

По итогам четвертого квартала 2021 года выручка Amazon выросла до $137,4 млрд — это на $12 млрд больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Прибыль Amazon за аналогичный период составила $14,3 млрд. При этом выручка Amazon за год выросла до $469,8 млрд. (на 22%), а чистая прибыль – до $24,9 млрд.

Также компания впервые раскрыла данные по выручке от рекламы – $31 млрд в год. Как отмечает CNBC, реклама пока занимает небольшую долю в общей выручке Amazon – около 7% в четвертом квартале.

При этом реклама приносит Amazon вдвое больше дохода, чем физические магазины. Также доходы от рекламы превышают доход от подписок, в частности Prime.

Как пишет CNBC, на постмаркете акции Amazon росли на 14%.

Напомним, что днем ранее акции Facebook упали на 26% после публикации квартального отчета компании. Инвесторов огорчило, что количество пользователей Facebook перестало расти.

По материалам НВ
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