Amazon впервые раскрыл рекламную выручку: сколько зарабатывает техногигант

Amazon впервые раскрыла данные о рекламной выручке – за 2021 год это направление принесло компании $31 млрд.
По итогам четвертого квартала 2021 года выручка Amazon выросла до $137,4 млрд — это на $12 млрд больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
Прибыль Amazon за аналогичный период составила $14,3 млрд. При этом выручка Amazon за год выросла до $469,8 млрд. (на 22%), а чистая прибыль – до $24,9 млрд.
Также компания впервые раскрыла данные по выручке от рекламы – $31 млрд в год. Как отмечает CNBC, реклама пока занимает небольшую долю в общей выручке Amazon – около 7% в четвертом квартале.
При этом реклама приносит Amazon вдвое больше дохода, чем физические магазины. Также доходы от рекламы превышают доход от подписок, в частности Prime.
Как пишет CNBC, на постмаркете акции Amazon росли на 14%.
Напомним, что днем ранее акции Facebook упали на 26% после публикации квартального отчета компании. Инвесторов огорчило, что количество пользователей Facebook перестало расти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную суммуВчера, 10:00 - 1126 5
Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупатьВчера, 05:55 - 10024 3
Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10Вчера, 03:07 - 935 3
Самые перспективные криптовалюты 2022 годаВчера, 13:25 - 699 2
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 904 1
Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупатьВчера, 05:55 - 10024 3
Лучшая страна для путешествий в 2022 годуВчера, 18:05 - 1701
Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную суммуВчера, 10:00 - 1126 5
В США с конвейера сняли VW PassatВчера, 01:46 - 1034 1
Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10Вчера, 03:07 - 935 3
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1883 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1169
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2737
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1361 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1150 1