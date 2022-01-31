В Credit Suisse отобрали список компаний, акции которых, по их мнению, взлетят в 2022 году

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse составили список акций компаний из США, Европы и Азии, цена которых, по их мнению, взлетит в 2022 году. Эксперты банка включили в список 16 компаний — их бумаги благодаря определенным «переломным точкам» могут вырасти значительно сильнее, чем текущие консенсус-прогнозы.
Об этом пишет Investing.com со ссылкой на CNBC.
«Мы сосредоточились на тех акциях, в которых намечаются определенные переломные точки, или есть катализатор, который станет сигналом к перелому в 2022 году», — говорится в аналитической записке банка.
В частности, эксперты Credit Suisse увидели значительный потенциал роста акций британской инвестиционной компании Abrdn. Как отмечают в банке, покупка розничной инвестиционной платформы Interactive Investor за £1,5 млрд в первой половине 2022 года, а также продажа доли в индийской страховой компании HDFC Life «приведет к росту доходов». Аналитики прогнозируют, что цена бумаг компании достигнет £290 за акцию.
В списке Credit Suisse также акции немецкой службы онлайн доставки еды Delivery Hero. Аналитики отметили, что повышение рентабельности в первом квартале текущего года, согласно прогнозам компании, поможет ее бумагам «превратится в интернет-компанию с высокими темпами роста». Эксперты прогнозируют рост акций компании более чем на 100% – с 68,8 евро до 171 евро за акцию.
Нидерландская пивоваренная компания Heineken также должна вырасти, считают в Credit Suisse — там установили целевую цену для бумаг компании 130 евро за акцию.
В списке европейских компаний по самым оптимистическим оценкам от Credit Suisse также вошли британские банк Lloyds и авиакомпания EasyJet, шведская машиностроительная компания Sandvik и швейцарская химическая компания Sika.
В Азиатском регионе эксперты швейцарского банка выбрали акции в сфере производства напитков, энергетики, технологий и обрабатывающей промышленности. Среди них многопрофильный китайский конгломерат China Resources Beer, китайская национальная нефтяная компания CNOOC, компания по производству компонентов промышленной автоматизации Inovance Technology, разработчик проектов в области солнечной энергетики Longi Green Technology, производитель полупроводников Will Semi и японский производитель электронных компонентов Murata Manufacturing.
Аналитики Credit Suisse считают, что стремительному росту бумаг китайской компании Longi Green Technology может способствовать «значительное восстановление спроса на солнечную энергию».
Из американских компаний в список попали, в частности, бумаги рейтинговой компании Dun&Bradstreet Holdings и технологической компании ZoomInfo Technologies.
Американская компания медицинского страхования Humana также получила высокий прогноз от Credit Suisse. Эксперты ожидают, что цена акций компании достигнет $ 540.
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