Лоукостер Bees Airline откроет новый маршрут в Азербайджан

Лоукостер Bees Airline в летней навигации 2022 года планирует начать рейсы из Киева в крупный город Азербайджана Гянджа, сообщил avianews.com коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора.

Лоукостер еще не открыл продажу билетов, но уже ведет подготовительную работу для старта маршрута.

Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины право на регулярные полеты из Киева в Гянджу с частотой до двух раз в неделю. Для этого регулятор аннулировал аналогичное право у МАУ, поскольку авиакомпания не использовала его больше года.

Киев-Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

«Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу как из Киева, так и из Одессы», — отметил Джиджора.

Трафик между Украиной и Азербайджаном стал расти с 13 января 2022 года. В этот день власти Азербайджана разрешили въезд туристам из Украины, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Дополнительно перед вылетом им необходимо сдать ПЦР-тест.