0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Лоукостер Bees Airline откроет новый маршрут в Азербайджан

Лоукостер Bees Airline откроет новый маршрут в Азербайджан

Лоукостер Bees Airline в летней навигации 2022 года планирует начать рейсы из Киева в крупный город Азербайджана Гянджа, сообщил avianews.com коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора.

Лоукостер еще не открыл продажу билетов, но уже ведет подготовительную работу для старта маршрута.

Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины право на регулярные полеты из Киева в Гянджу с частотой до двух раз в неделю. Для этого регулятор аннулировал аналогичное право у МАУ, поскольку авиакомпания не использовала его больше года.

Киев-Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

«Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу как из Киева, так и из Одессы», — отметил Джиджора.

Трафик между Украиной и Азербайджаном стал расти с 13 января 2022 года. В этот день власти Азербайджана разрешили въезд туристам из Украины, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Дополнительно перед вылетом им необходимо сдать ПЦР-тест.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.