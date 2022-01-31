Цены на продовольствие в мире достигли максимума за 11 лет

Мировые цены на продовольствие выросли на 1,1% в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года – Индекс продовольственных цен ФАО составил 135,7 пункта, что стало максимумом с апреля 2011 года.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в четверг, 3 февраля.
В январе больше всего выросло среднее значение индекса цен на масла ФАО: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2%, достигнув нового рекордного уровня. Рост коснулся котировки всех основных видов растительных масел, чему способствовало увеличение цен на сырую нефть. Котировки подсолнечного масла выросли как вследствие снижения предложения, так и активного импортного спроса на международных рынках.
При этом среднее значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и таким образом рост этого индекса продолжается уже пятый месяц подряд. Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в январе увеличилось незначительно и лишь на 0,1% превышает декабрьский показатель. За прошедший месяц экспортные цены на кукурузу подскочили на 3,8%, при этом цены на пшеницу снизились на 3,1%.
В то же время среднее значение индекса цен на мясо ФАО в январе также незначительно выросло: цены на говядину достигли пиковых значений, поскольку Международный импортный спрос превысил экспортное предложение. При этом цены на баранину и мясо птицы несколько снизились из-за того, что экспортное предложение оказалось выше импортного спроса. Котировки свинины немного выросли.
Наконец, среднее значение индекса цен на сахар ФАО по итогам января снизилось на 3,1%, это единственный подиндекс, продемонстрировавший подобное снижение.
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