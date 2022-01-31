0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Samsung анонсирует еще одного представителя самой популярной линейки

Samsung анонсирует еще одного представителя самой популярной линейки

Скоро в свет выйдет новый смартфон Galaxy A53 5G, который станет следующим представителем одной из самых популярных линеек. Недавно он прошел сертификацию TENAA, а теперь смартфон был замечен в базах данных регуляторов NBTC и FCC.

Федеральная комиссия связи США (FCC) подтвердила, что смартфон оснащен комплектным зарядным устройством мощностью 25 Вт (ранее сообщалось, что в комплекте будет 15-ваттное зарядное устройство). Перед этим стало известно, что новинка получит более емкий аккумулятор: 5000 мАч против 4500 мАч у Galaxy A52.

Сертификация Samsung Galaxy A53 показывает, что устройство будет оснащено 6,46-дюймовым дисплеем, который имеет разрешение Full HD+ (1080х2400 пикселей). Кроме того, он будет иметь вырез для селфи-камеры по центру. Справа будут находиться кнопки питания и регулировки громкости. В основной камере будет четыре модуля.

Samsung Galaxy A53 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти. Кроме того, телефон поддерживает расширение памяти до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD. Разрешение основной камеры – 64 Мп, фронтальной – 12 Мп.

Samsung Galaxy A53 будет доступен в двух цветах: белом и синем. Размеры телефона – 159,5х74,7х8,1 мм, масса – 190 граммов. Он построен на базе однокристальной системы Exynos 1200 и будет работать под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.0.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.