Samsung анонсирует еще одного представителя самой популярной линейки

Скоро в свет выйдет новый смартфон Galaxy A53 5G, который станет следующим представителем одной из самых популярных линеек. Недавно он прошел сертификацию TENAA, а теперь смартфон был замечен в базах данных регуляторов NBTC и FCC.
Федеральная комиссия связи США (FCC) подтвердила, что смартфон оснащен комплектным зарядным устройством мощностью 25 Вт (ранее сообщалось, что в комплекте будет 15-ваттное зарядное устройство). Перед этим стало известно, что новинка получит более емкий аккумулятор: 5000 мАч против 4500 мАч у Galaxy A52.
Сертификация Samsung Galaxy A53 показывает, что устройство будет оснащено 6,46-дюймовым дисплеем, который имеет разрешение Full HD+ (1080х2400 пикселей). Кроме того, он будет иметь вырез для селфи-камеры по центру. Справа будут находиться кнопки питания и регулировки громкости. В основной камере будет четыре модуля.
Samsung Galaxy A53 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти. Кроме того, телефон поддерживает расширение памяти до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD. Разрешение основной камеры – 64 Мп, фронтальной – 12 Мп.
Samsung Galaxy A53 будет доступен в двух цветах: белом и синем. Размеры телефона – 159,5х74,7х8,1 мм, масса – 190 граммов. Он построен на базе однокристальной системы Exynos 1200 и будет работать под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.0.
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