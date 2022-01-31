Nissan Micra станет электрическим в 2024 году

Известный компактный хэтчбек Nissan Micra изменит генерацию и станет полностью электрическим в 2024 году, использовав компоненты Renault 5.
Наследник Nissan Micra, название которого пока не подтверждено, будет на 100% электрическим и будет представлен в 2024 году. На данный момент, бренд обнародовал первые фотографии и видео, которые раскрывают некоторые детали нового японского электрокомпакта, разработанного Nissan и изготовленного на французском заводе Renault ElectriCity.
Совершенно новый компактный Nissan с аккумуляторным питанием будет использовать ту же электрическую платформу CMF-BEV с дальностью 400 км, которая будет общей с новым Renault 5, но дизайн будет определен стилем марки «Nissanness».
С первых официальных изображений на самом деле можно наблюдать определенное стилистическое вдохновение к округлости третьей генерации Nissan Micra (K12, 2002-2010), одного из самых продаваемых и узнаваемых поколений японского компакта.
Самый яркий призыв к дизайну связан с закругленными и круглыми формами старой Micra, в частности с изгибами передних и задних светодиодных фонарей, в то время как вид сбоку демонстрирует немного более квадратную форму.
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