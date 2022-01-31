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Как отличается национальное водительское удостоверение от международного

Как отличается национальное водительское удостоверение от международного

Finance.ua, который заботится о ваших финансах, узнал у МВД, что нужно для международного удостоверения водителя.

Для него нужны:

  • национальное водительское удостоверение;
  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Срок действия документа – 3 года. Международное водительское удостоверение действует только при наличии национального водительского удостоверения.

Справка Finance.ua:

  • Обязан ли водитель иметь при себе водительское удостоверение в бумажном виде? Как известно, сейчас водитель может предъявить полицейскому электронное водительское удостоверение для удостоверения своей личности и права на управление автомобилем. Однако нередко возникают случаи, когда полицейский в случае предъявления водителем документов в электронном виде налагает административное взыскание в виде штрафа. Об этом сообщает «Адвокат Права».

Кстати, на Finance.ua действует сервис оформления электронных полисов автогражданки. Благодаря ему вы можете быстро и удобно сравнить цены и оформить полис ОСАГО всего за 15 минут.

Полис ОСАГО

По материалам Finance.UA
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