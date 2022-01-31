Как отличается национальное водительское удостоверение от международного

Finance.ua, который заботится о ваших финансах, узнал у МВД, что нужно для международного удостоверения водителя.
Для него нужны:
Срок действия документа – 3 года. Международное водительское удостоверение действует только при наличии национального водительского удостоверения.
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