Как отличается национальное водительское удостоверение от международного

Finance.ua, который заботится о ваших финансах, узнал у МВД, что нужно для международного удостоверения водителя.

Для него нужны:

национальное водительское удостоверение;

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Срок действия документа – 3 года. Международное водительское удостоверение действует только при наличии национального водительского удостоверения.

Справка Finance.ua:

Обязан ли водитель иметь при себе водительское удостоверение в бумажном виде? Как известно, сейчас водитель может предъявить полицейскому электронное водительское удостоверение для удостоверения своей личности и права на управление автомобилем. Однако нередко возникают случаи, когда полицейский в случае предъявления водителем документов в электронном виде налагает административное взыскание в виде штрафа. Об этом сообщает «Адвокат Права».

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