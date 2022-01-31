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В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

Европейская комиссия предлагает продлить действие цифровых COVID-сертификатов в ЕС на один год — до конца июня 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба евроинституции.

«Сегодня Европейская комиссия предложила продлить цифровой COVID-сертификат ЕС на год до 30 июня 2023 года», — сообщили в институте.

В ЕК объяснили такое решение тем, что СOVID-19 продолжает бурлить в Европе, и «пока невозможно определить влияние возможного увеличения заболеваемости во второй половине 2022 года или появления новых вариантов».

«Расширение Регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой COVID-сертификат во время поездок в ЕС, где государства-члены поддерживают определенные меры в сфере здравоохранения. Еврокомиссия принимает предложение сегодня, чтобы убедиться, что Европейский парламент и Совет Е С смогут своевременно завершить законодательную процедуру до окончания срока действия текущего Регламента», — добавили в ЕК.

Чтобы гарантировать, что продление действия сертификатов будет принято до 30 июня 2022 года, текущей даты окончания действия соответствующего регламента ЕС, Еврокомиссия призвала Европейский парламент и Совет Е С принять это предложение «как можно скорее».

В дополнение к продлению действия регламента ЕС о цифровых COVID-сертификатах до июня 2023 года Комиссия также предлагает некоторые изменения:

  • включить высококачественные лабораторные тесты на антигены в виды тестов, на которые может быть выдан сертификат;
  • обеспечить, чтобы сертификаты о прививках содержали правильное общее количество доз, введенных в любом государстве-члене, а не только в государстве-члене, которое выдало сертификат;
  • предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, принимавшим участие в клинических испытаниях вакцин против COVID-19.

«Решение по внутреннему использованию цифровых COVID-сертификатов остается за государствами-членами», — добавили в евроинституции.

По материалам УНН
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