В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

Европейская комиссия предлагает продлить действие цифровых COVID-сертификатов в ЕС на один год — до конца июня 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба евроинституции.
«Сегодня Европейская комиссия предложила продлить цифровой COVID-сертификат ЕС на год до 30 июня 2023 года», — сообщили в институте.
В ЕК объяснили такое решение тем, что СOVID-19 продолжает бурлить в Европе, и «пока невозможно определить влияние возможного увеличения заболеваемости во второй половине 2022 года или появления новых вариантов».
«Расширение Регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой COVID-сертификат во время поездок в ЕС, где государства-члены поддерживают определенные меры в сфере здравоохранения. Еврокомиссия принимает предложение сегодня, чтобы убедиться, что Европейский парламент и
Чтобы гарантировать, что продление действия сертификатов будет принято до 30 июня 2022 года, текущей даты окончания действия соответствующего регламента ЕС, Еврокомиссия призвала Европейский парламент и
В дополнение к продлению действия регламента ЕС о цифровых COVID-сертификатах до июня 2023 года Комиссия также предлагает некоторые изменения:
«Решение по внутреннему использованию цифровых COVID-сертификатов остается за государствами-членами», — добавили в евроинституции.
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