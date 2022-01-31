Как выбрать кредитную карту

Кредитная карта – отличный инструмент, который может выручить в разных ситуациях. Главное – правильно пользоваться этим инструментом и выбрать именно тот, который подходит вам лучше всего.

О том, как правильно выбрать кредитную карту и на что стоит обратить внимание, Finance.ua рассказывает в новом материале.

1. Берите кредитную карту только с льготным периодом.

В отличие от обычных кредитов, которые взять бесплатно не получится, большинство кредитных карт имеет так называемый льготный период (или «грейс-период») – обычно от 30 до 62 дней, в течение которых можно пользоваться банковскими деньгами и ничего за это не платить.

2. Уточните, какие операции входят в льготный период, а какие – нет.

В идеале было бы неплохо перед выбором кредитной карты определиться, как вы планируете ее использовать. Если для расчетов в торговых сетях, то подойдет любая карта. Если же придется делать что-то большее, придется выбирать тщательно, изучая условия и тарифы по картам.

3. Выясните все каналы погашения задолженности по кредитной карте.

При оформлении кредитной карты стоит уточнить не только все возможные варианты, но и какую комиссию банк берет во время использования того или иного канала погашения. Чем больше бесплатных каналов погашения – тем лучше.

4. Уточните, какие дополнительные расходы возможны.

Довольно часто банки во время открытия кредитной карты сразу предлагают клиенту подписать договор о страховании финансовых рисков. Неопытные клиенты подписывают такой договор (среди множества других бумаг), не осознавая, что этим соглашаются на ежемесячную уплату определенной суммы (обычно 1% от текущей задолженности) банку. На практике такая страховка оказывается полезной крайне редко, поэтому по возможности от нее лучше отказаться.

5. Не вносите данные кредитной карты на сомнительных сайтах.

Если вы решили оплатить кредитной картой покупку в интернете, делайте это только на проверенных сайтах.

6. Не снимайте наличные с кредитной карты.

Кроме уплаты большой комиссии при снятии наличных, существует также риск «вылететь» из льготного периода и заплатить процент за пользование, по сути, бесплатной картой.

7. Установите нулевой лимит на операции в интернете.

Если вы все же используете карту для оплаты в интернете, лимит можно увеличивать непосредственно перед проведением операции, а после нее – сразу его сбрасывать.

8. Запишите в телефон номер службы поддержки банка.

Вы должны иметь этот номер под рукой и в случае утери или кражи карты – за пару минут заблокировать карту, чтобы с нее нельзя было снять средства или расплатиться ею в торговой сети.