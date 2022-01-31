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Какой зарплаты, по мнению украинцев, достаточно для комфортной жизни - опрос

Какой зарплаты, по мнению украинцев, достаточно для комфортной жизни - опрос

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, какой уровень заработной платы устроил бы украинца.

Как свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus Research, 25 тысяч гривен — такой уровень зарплаты городское население Украины считает достаточным для комфортной жизни.

«Причем самые большие материальные претензии — у людей среднего возраста (35−54 года): 30 тысяч гривен, а самые маленькие — у самых молодых (18−24) и самых старших (55−60) респондентов, их устроит ежемесячный доход в 20 тысяч», — сказано в исследовании.


Инфографика: Gradus Research

Ожидаемо, что больше всего денег нужно для комфортной жизни в Киеве, жители столицы определили ежемесячную планку 35 000 грн.

91,7% респондентов считает, что вырастут цены на продукты, и чем старше группа, тем больше она склонна выбирать ответ «сильно возрастут». Наиболее пессимистично настроены жители северных регионов, ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.

«Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят хранить сбережения в гривне: это выбор только 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара. Но при этом самые молодые наши респонденты верят в гривну: в возрастной группе 18−24 вдвое больше людей (15,9%) по сравнению с остальными готовы копить „на старость“ в этой валюте», — отмечает директор компании Gradus Research Евгения Близнюк. — «У них нет исторической памяти обвалов, когда „доллар по 4“ превращался в „доллар по 8“, а затем в „доллар по 30“, и это при наличии валютных кредитов».

Справка Finance.ua:

  • средняя зарплата в Украине в 2021 году составила 14 000 гривен, согласно данным Государственной службы статистики;
  • в течение года этот показатель рос с 12,3 тыс. в январе до 17,5 тыс. в декабре;
  • по итогам прошлого года цены выросли на 10%, это также оценка Государственной службы статистики. Из базовых продуктов питания сильнее всего подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
h2. Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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