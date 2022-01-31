Какой зарплаты, по мнению украинцев, достаточно для комфортной жизни - опрос

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, какой уровень заработной платы устроил бы украинца.
Как свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus Research, 25 тысяч гривен — такой уровень зарплаты городское население Украины считает достаточным для комфортной жизни.
«Причем самые большие материальные претензии — у людей среднего возраста (35−54 года): 30 тысяч гривен, а самые маленькие — у самых молодых (18−24) и самых старших (55−60) респондентов, их устроит ежемесячный доход в 20 тысяч», — сказано в исследовании.
Инфографика: Gradus Research
Ожидаемо, что больше всего денег нужно для комфортной жизни в Киеве, жители столицы определили ежемесячную планку 35 000 грн.
91,7% респондентов считает, что вырастут цены на продукты, и чем старше группа, тем больше она склонна выбирать ответ «сильно возрастут». Наиболее пессимистично настроены жители северных регионов, ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.
«Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят хранить сбережения в гривне: это выбор только 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара. Но при этом самые молодые наши респонденты верят в гривну: в возрастной группе 18−24 вдвое больше людей (15,9%) по сравнению с остальными готовы копить „на старость“ в этой валюте», — отмечает директор компании Gradus Research Евгения Близнюк. — «У них нет исторической памяти обвалов, когда „доллар по 4“ превращался в „доллар по 8“, а затем в „доллар по 30“, и это при наличии валютных кредитов».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
h2. Хочу получить деньги до зарплаты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоПозавчера, 19:44 - 12421 13
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ МинцифрыВчера, 11:48 - 3200 4
Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговлеПозавчера, 20:32 - 544 3
Маск рассказал, в какую сумму обойдется отправка людей на МарсВчера, 22:30 - 257 1
Американцы разработали «искусственный лист», улавливающий углекислый газ в 100 раз эффективнее других системВчера, 04:25 - 512 1
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ МинцифрыВчера, 11:48 - 3200 4
«Дія» получит полезную функцию для водителейВчера, 14:02 - 2134
Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стажВчера, 11:10 - 1751
НАБУ спрогнозировала курс доллара, темпы роста ВВП и уровень учетной ставки в 2022 годуВчера, 09:01 - 1510
Еще одна страна сняла все ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 12:30 - 1408
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1675 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1094
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2567
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1295 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1074 1