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Десять факторов, убивающих мотивацию на работе

Десять факторов, убивающих мотивацию на работе

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. В исследовании National Business Research Institute определены десять факторов, которые лишат мотивации даже самого упорного работника, пишет dw.com.

Нехватка внимания. Как часто руководитель поздравляет подчиненных с днем рождения? Речь даже не о подарках. Как давно шеф благодарил и хвалил за проделанную работу? Чаще начальник указывает на то, что ему не нравится, а это убивает мотивацию.

Потеря времени. Его всегда не хватает. А если на работника выливается поток писем, звонков и совещаний, он быстро поймет, как неэффективно проводит время, не успевая выполнить важные задачи. Это раздражает и рождает недовольство: весь день полны руки работы, но без видимых результатов.

Нехватка общения. Сообщение от шефа, письмо по электронной почте, оставленная на столе записка – но вот живого общения становится все меньше, а без него работники быстро чувствуют себя ненужными. Пандемия только усугубила эту проблему.

Нехватка осведомленности. Ежедневно у руководителя много насущных проблем, которые нужно уладить: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы… Но если его подчиненные узнают эти решения постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

Пессимизм. Если в коллективе чувствуется постоянное недовольство руководства, то не стоит удивляться тому, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, зачем напрягаться?

Шеф-холерик. Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перерастающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений – все это совсем не вдохновляет команду.

Стресс. Когда у работников только от самого мнения о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство недовольства могут разрушить мотивацию любого коллектива.

Неуверенность в завтрашнем дне. Если работники постоянно вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и любое желание работать эффективно.

Кумовство. Вас давно уже должны были повысить, но должность получил коллега – друг шефа? Бонусы получают приближенные работники, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука рука моет, мотивация работников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.

Заработок
Хотя многие опросы показывают, что для работников немецких компаний денежный фактор далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все же не стоит умалять его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе, отмечается в исследовании National Business Research Institute.

По материалам Finance.UA
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