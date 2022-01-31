В январе 2022 года вторичный рынок обвалился на четверть: причины и топ моделей

Первый месяц 2022 не выдался успешным для украинского автомобильного рынка. По итогам января зафиксировано падение как внутренних перепродаж, так и импорта подержанных машин из-за границы. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал о причинах падения рынка.
Как сообщают эксперты Института исследований авторынка, в целом в январе на вторичном рынке украинцы купили 111,8 тыс. шт. легковых авто с пробегом.
По сравнению с январем 2021 года общий объем рынка вырос на 22,5%. По сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2021 года) общий объем рынка снизился на 25,3%.
Среди причин негативной динамики рынка в январе 2022 года:
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей на внутреннем рынке от месяца к месяцу почти не меняется. Предпочтения украинцев продолжают оставаться стабильными.
Первая пятерка самых популярных легковушек января повторяет подборку декабря. Во второй половине топ-10 произошли лишь незначительные изменения, самое заметное из которых — падение продаж Skoda Fabia на две ступеньки. Однако ни одна модель по итогам месяца не выбыла из рейтинга.
Средний возраст автомобилей на внутреннем рынке в январе 2022 года составил 14,8 года.
Инфографика: eauto.org.ua
Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа полностью повторяет статистику декабря, с одним небольшим изменением: Renault Scenic обогнал Ford Focus.
Средний возраст импортированных легковушек с пробегом в январе 2022 года составил 11,3 года.
Инфографика: eauto.org.ua
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