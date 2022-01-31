Минцифра: украинцы за месяц получили 3,3 млн извещений о кредитах в «Дія»

Месяц назад в «Дія» появились автоматические оповещения об изменении и проверке кредитной истории — с тех пор украинцы получили 3,3 млн сообщений. О первых результатах рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры и «Дія».
Напомним, услуги запустили, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам, которые незаконно оформляют кредиты на других.
За месяц работы оповещений сотрудники Украинского бюро кредитных историй зафиксировали 795 обращений и остановили выдачу более 20 незаконных кредитов. Люди получили надлежащую консультацию и смогли предупредить мошенничество самостоятельно, отмечают в министерстве.
Минцифры также приводит подробную разбивку по видам уведомлений:
Более подробно о работе функции оповещений – в отдельном материале на сайте. В ближайшее время в «Дія» появится функция «єЗахист» — благодаря ей украинцы смогут узнать, в каких государственных реестрах хранятся их личные данные. Функциональность анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прошлом месяце после громкого инцидента со «сливом данных украинцев», которые якобы получили из государственного сервиса «Дія» (Минцифры это отрицает).
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