0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Минцифра: украинцы за месяц получили 3,3 млн извещений о кредитах в «Дія»

Минцифра: украинцы за месяц получили 3,3 млн извещений о кредитах в «Дія»

Месяц назад в «Дія» появились автоматические оповещения об изменении и проверке кредитной истории — с тех пор украинцы получили 3,3 млн сообщений. О первых результатах рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры и «Дія».

Напомним, услуги запустили, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам, которые незаконно оформляют кредиты на других.

За месяц работы оповещений сотрудники Украинского бюро кредитных историй зафиксировали 795 обращений и остановили выдачу более 20 незаконных кредитов. Люди получили надлежащую консультацию и смогли предупредить мошенничество самостоятельно, отмечают в министерстве.

Минцифры также приводит подробную разбивку по видам уведомлений:

  • 2,2 млн из них касались проверки кредитной истории для выдачи кредита;
  • более 1 млн извещений касались именно взятия кредита;
  • 57 тысяч были об оформлении кредитных карт.

Более подробно о работе функции оповещений – в отдельном материале на сайте. В ближайшее время в «Дія» появится функция «єЗахист» — благодаря ей украинцы смогут узнать, в каких государственных реестрах хранятся их личные данные. Функциональность анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прошлом месяце после громкого инцидента со «сливом данных украинцев», которые якобы получили из государственного сервиса «Дія» (Минцифры это отрицает).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.