Минцифра: украинцы за месяц получили 3,3 млн извещений о кредитах в «Дія»

Месяц назад в «Дія» появились автоматические оповещения об изменении и проверке кредитной истории — с тех пор украинцы получили 3,3 млн сообщений. О первых результатах рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры и «Дія».

Напомним, услуги запустили, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам, которые незаконно оформляют кредиты на других.

За месяц работы оповещений сотрудники Украинского бюро кредитных историй зафиксировали 795 обращений и остановили выдачу более 20 незаконных кредитов. Люди получили надлежащую консультацию и смогли предупредить мошенничество самостоятельно, отмечают в министерстве.

Минцифры также приводит подробную разбивку по видам уведомлений:

2,2 млн из них касались проверки кредитной истории для выдачи кредита;

более 1 млн извещений касались именно взятия кредита;

57 тысяч были об оформлении кредитных карт.

Более подробно о работе функции оповещений – в отдельном материале на сайте. В ближайшее время в «Дія» появится функция «єЗахист» — благодаря ей украинцы смогут узнать, в каких государственных реестрах хранятся их личные данные. Функциональность анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прошлом месяце после громкого инцидента со «сливом данных украинцев», которые якобы получили из государственного сервиса «Дія» (Минцифры это отрицает).