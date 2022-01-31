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Ford потратит еще 20 миллиардов долларов для полного перехода на производство электромобилей

Ford потратит еще 20 миллиардов долларов для полного перехода на производство электромобилей

Автопроизводитель Ford Motor Co. планирует потратить еще 20 млрд долларов на реорганизацию компании и полный переход на производство электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее в Ford уже заявляли, что инвестируют 30 млрд долларов в разработку электрических и автономных машин до 2025 года.

Отмечается, что дополнительные расходы помогут ускорить этот процесс.

При этом за реорганизацию бизнеса будет отвечать бывший топ-менеджер Apple и Tesla Даг Филд.

Компания в частности планирует нанять больше технических специалистов.

Ранее рыночная капитализация автопроизводителя Ford впервые превысила 100 млрд долларов – акции компании достигли максимальной за 20 лет цены в 25,87 долл. за акцию.

По материалам Економічна Правда
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