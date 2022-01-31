Ford потратит еще 20 миллиардов долларов для полного перехода на производство электромобилей

Автопроизводитель Ford Motor Co. планирует потратить еще 20 млрд долларов на реорганизацию компании и полный переход на производство электромобилей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее в Ford уже заявляли, что инвестируют 30 млрд долларов в разработку электрических и автономных машин до 2025 года.
Отмечается, что дополнительные расходы помогут ускорить этот процесс.
При этом за реорганизацию бизнеса будет отвечать бывший топ-менеджер Apple и Tesla Даг Филд.
Компания в частности планирует нанять больше технических специалистов.
Ранее рыночная капитализация автопроизводителя Ford впервые превысила 100 млрд долларов – акции компании достигли максимальной за 20 лет цены в 25,87 долл. за акцию.
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