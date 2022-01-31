В НБУ назвали общую сумму наличности, находящейся в обращении (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Нацбанка, что по состоянию на 1 января 2022 года общая сумма наличности, находящейся в обращении в Украине — 627,6 млрд грн.
В частности, 2,95 млрд шт. банкнот на общую сумму 622,6 млрд грн, а также 13,99 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 4,8 млрд грн.
Это на 69,1 млрд грн, или на 12,4% больше, чем на начало прошлого года (на
В то же время за 2020 год количество наличных денег в обращении выросло на треть, или на 133,4 млрд грн. Поэтому в течение 2021 года наблюдалось сокращение спроса на наличные.
На одного жителя Украины приходилась 71 банкнота и 162 платежных разменных и оборотных монеты (на 01 января 2021 года — 72 и 149 шт. соответственно).
Каких банкнот и монет больше всего в обращении. Традиционно сохраняют лидерство среди банкнот — 200 гривен, а среди монет — 10 копеек (25,1% и 28,6% от общего количества в обращении соответственно).
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (88,8 млн шт., или 3% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (98,3 млн шт., или 0,7% от общего количества монет в обращении).
В обращении еще остается 443,5 млн шт. «золотистых» одногривневых монет (3,2% от общего количества монет в обращении). Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть те «золотистые» одногривневые монеты, которые во время инкассации попадают в банки, не возвращаются обратно в обращение. Постепенно в обращении их становится все меньше. Их место занимают соответствующие «серебристые» оборотные монеты.
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