Карантин в Украине: по две области в «красной» и «желтой» зонах, другие - «оранжевые»

Сегодня большинство областей Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина. По две области — в «желтой» и «красной» зонах.

В «красной» зоне карантина — Ивано-Франковская и Ровенская области.

В «желтой» — Полтавская и Кировоградская.

Все другие области находятся в «оранжевой» зоне, но часть из них под угрозой введения локдауна. В частности, речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.