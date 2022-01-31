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Карантин в Украине: по две области в «красной» и «желтой» зонах, другие - «оранжевые»

Карантин в Украине: по две области в «красной» и «желтой» зонах, другие - «оранжевые»

Сегодня большинство областей Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина. По две области — в «желтой» и «красной» зонах.

В «красной» зоне карантина — Ивано-Франковская и Ровенская области.

В «желтой» — Полтавская и Кировоградская.

Все другие области находятся в «оранжевой» зоне, но часть из них под угрозой введения локдауна. В частности, речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.

По материалам РБК-Украина
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