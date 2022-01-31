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Австрия оспорит в суде ЕС «зеленый» статус атомной и газовой энергетики

Австрия оспорит в суде ЕС «зеленый» статус атомной и газовой энергетики

Австрия будет оспаривать в Суде справедливости ЕС решение Еврокомиссии о признании атомной и газовой энергетики экологически совместимыми видами деятельности.

Об этом заявила на пресс-конференции министр Австрии по защите климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«В последующие недели мы подготовим юридические шаги. Когда документ вступит в силу, мы подадим иск с требованием признать его недействительным в Европейском суде», — заявила она.

По словам министра, решение Еврокомиссии было принято непрозрачно, вопреки обеспокоенности многих экспертов, а также государств-членов. «Это решение неправильно потому, что ядерная энергетика не способствует защите климата», — подчеркнула Гевесслер.

Еврокомиссия поддержала предложение к так называемому Дополнительному делегированному климатическому акту по налогообложению и включила атомную энергетику и природный газ в список экологически совместимых видов деятельности для инвесторов. Таким образом, АЭС и электростанции, работающие на природном газе, теперь приравниваются к «зеленым» мощностям.

По материалам Укринформ
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