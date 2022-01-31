Правительство выделило 100 млн гривен на организацию бизнеса членам малообеспеченных семей

Кабинет Министров утвердил Порядок использования средств госбюджета, которые предоставляются членам малообеспеченных семей для получения экономической самостоятельности.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 2 февраля.
“Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи”, – сказано в сообщении Министерства социальной политики.
На реализацию этой программы Минсоцполитики выделено около 100 млн гривен.
Куда направят средства:
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Минсоцполитики. Распорядителями бюджетных средств низшего уровня – Нацсоцслужба и ее территориальные органы. Получателями бюджетных средств – областные, Киевский городской центры занятости.
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