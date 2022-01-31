Правительство выделило 100 млн гривен на организацию бизнеса членам малообеспеченных семей

Кабинет Министров утвердил Порядок использования средств госбюджета, которые предоставляются членам малообеспеченных семей для получения экономической самостоятельности.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 2 февраля.

“Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи”, – сказано в сообщении Министерства социальной политики.

На реализацию этой программы Минсоцполитики выделено около 100 млн гривен.

Куда направят средства:

бюджетные средства будут направлены на предоставление единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи для организации предпринимательской деятельности.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Минсоцполитики. Распорядителями бюджетных средств низшего уровня – Нацсоцслужба и ее территориальные органы. Получателями бюджетных средств – областные, Киевский городской центры занятости.

Справка Finance.ua:

государственная помощь на начало собственного бизнеса является возвратной и беспроцентной и будет составлять до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года) – 97 500 грн;

эти средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов;

через три года предпринимательской деятельности помощь нужно вернуть. Но возвращаемая сумма будет уменьшена на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса;

возвращать средства государству не нужно, если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи, или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.

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