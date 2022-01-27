Межбанк: доллар снова начал дешеветь

Среда на валютном рынке прошла удачно для нацвалюты. Гривна смогла отвоевать часть утраченных вчера позиций. Предложение почти весь день превышало спрос и даже погашения Минфином Украины ОВГЗ и процентов по облигациям на крупные суммы не смогли негативно повлиять на валютный рынок.
Стартовав с 28,40/28,42 гривен, что было на 1 копейку ниже закрытия вторника — к 11 часам доллар вырос до 28,42/28,44 гривен. Но на этом успехи американской валюты на сегодня закончились.
Предложение превышало спрос, покупатели не спешили сразу же закрыть все свои объемы и это сработало. Продавцы были вынуждены снижать запросы по курсу. К полудню котировки доллара постепенно просели до 28,385/28,405 гривен, а к обеду опустились до отметки 28,38/28,40 гривен.
Перетягивание «курсового каната» закончилось в пользу покупателей. Нацбанк на рынок не выходил, продавать было особо некому и продавцы были вынуждены продолжать снижать свои ценники.
К 15 часам доллар просел до 28,33/28,35 гривен, к 16:00 — до 28,29/28,31 гривен, а на совсем уже пустом рынке в последний час сессии спекулянты придавили курс к уровням 28,285/28,305.
Главные события 2 февраля на валютном рынке:
1). Доллар с утренних стартовых 28,40/28,42 гривен, что было изначально на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия — к концу дня просел до 28,285/28,305.
2). Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
3). Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 28,4032 гривен, а официальный курс на 3 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3876 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,35 / 28,37
евро — 32,10 / 32,12
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1300 / 1,1301
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