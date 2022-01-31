0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

В прошлом году рынок виртуальной недвижимости достиг 500 миллионов долларов

В прошлом году рынок виртуальной недвижимости достиг 500 миллионов долларов

Продажи виртуальной недвижимости в 2021 году в четырех крупнейших метавселенных — Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium — достигли 501 млн долл.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные MetaMetric Solutions.

Ожидается, что в этом году продажи могут удвоиться.

По данным MetaMetric Solutions, в январе 2022-го продажи превысили 85 млн долларов — по прогнозам, такими темпами продажи могут достигнуть почти 1 млрд долларов в 2022 году.

«Недавний рост продаж был вызван объявлением Facebook от 28 октября о ребрендинге компании на Meta, чтобы сосредоточиться на метавселенной.

По данным MetaMetric, в ноябре продажи недвижимости выросли почти в 9 раз, до 133 миллионов долларов. С тех пор рост продаж уменьшился, но общий объем продаж в январе все равно будет более чем в 10 раз превышать уровень января 2021 года», — добавляет издание.

В то же время в отчете BrandEssence Market Research говорится, что рынок недвижимости метавселенной будет расти на 31% в год с 2022 по 2028 год.

В частности, Republic Realm заплатила рекордные 4,3 млн долларов за землю на крупнейшей платформе недвижимости метавселенной Sandbox.

Компания разрабатывает 100 островов — Fantasy Islands, с собственными виллами и рынком лодок и водных мотоциклов.

При этом 90 островов продали в первый же день за 15 тыс. долларов каждый, а некоторые выставили на продажу более чем за 100 тыс. долларов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.