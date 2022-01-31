В прошлом году рынок виртуальной недвижимости достиг 500 миллионов долларов

Продажи виртуальной недвижимости в 2021 году в четырех крупнейших метавселенных — Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium — достигли 501 млн долл.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные MetaMetric Solutions.
Ожидается, что в этом году продажи могут удвоиться.
По данным MetaMetric Solutions, в январе 2022-го продажи превысили 85 млн долларов — по прогнозам, такими темпами продажи могут достигнуть почти 1 млрд долларов в 2022 году.
«Недавний рост продаж был вызван объявлением Facebook от 28 октября о ребрендинге компании на Meta, чтобы сосредоточиться на метавселенной.
По данным MetaMetric, в ноябре продажи недвижимости выросли почти в 9 раз, до 133 миллионов долларов. С тех пор рост продаж уменьшился, но общий объем продаж в январе все равно будет более чем в 10 раз превышать уровень января 2021 года», — добавляет издание.
В то же время в отчете BrandEssence Market Research говорится, что рынок недвижимости метавселенной будет расти на 31% в год с 2022 по 2028 год.
В частности, Republic Realm заплатила рекордные 4,3 млн долларов за землю на крупнейшей платформе недвижимости метавселенной Sandbox.
Компания разрабатывает 100 островов — Fantasy Islands, с собственными виллами и рынком лодок и водных мотоциклов.
При этом 90 островов продали в первый же день за 15 тыс. долларов каждый, а некоторые выставили на продажу более чем за 100 тыс. долларов.
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