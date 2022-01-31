Кабмин утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса в Украине на 2022 год.

Документ был принят на заседании правительства.

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Как пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко, в этом году будут дальше наращивать темпы прививок.

“Для этого мы уже имеем 100% снабжения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX», – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что в Нацплане появилась норма, которая предусматривает утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

Общая стратегия вакцинации против COVID-19 будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы. Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.