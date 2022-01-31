Apple запатентовала MacBook в керамическом корпусе

Большинство современных ноутбуков выпускаются в корпусах из пластика или металла — но похоже, что Apple готовится задать новый тренд. Очередной патент компании посвящён керамическому MacBook с оригинальной технологией, способной заменить некоторые аппаратные элементы лэптопа на невидимые сенсорные панели.

Согласно патентной документации, одной из особенностей устройства станет микроперфорация корпуса в определённых областях. В комбинации со светодиодами и сенсорным слоем это позволит оснастить устройство дополнительными элементами, которые будут невидимы при отсутствии подсветки. Одна из иллюстраций изображает MacBook с панелью уведомлений в рамке дисплея и сенсорным датчиком Touch ID в нижней части корпуса.



Изображение: 4pda.to

В качестве альтернативы керамике компания также рассматривает композитные материалы, в состав которых входят стекло и пластик. Такой вариант может быть использован для создания колпачков клавиш, устойчивых к истиранию. Кроме того, описанная в патенте технология предусматривает оснащение невидимыми информационными дисплеями и других устройств, включая умные часы и даже стилусы.



Изображение: 4pda.to

Сейчас оригинальная разработка Apple существует лишь на бумаге — планирует ли компания выпуск подобных коммерческих устройств в ближайшее время, пока неизвестно.