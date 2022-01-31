0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Сроки подачи декларации о доходах за 2021 год

Сроки подачи декларации о доходах за 2021 год

С 1 января 2022 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2021 году. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о сроках подачи декларации.

«До 3 мая 2022 года граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию о своем имущественном состоянии и доходах за 2021 год. Налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, уплачиваются до 1 августа 2022 года (включительно)», — сказано в сообщении ГНС.

Задекларировать свои доходы должны граждане, которые в течение 2021 года получали:

  • доходы не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследования имущества не от членов семьи первой и второй степеней родства, при нотариальном оформлении наследства или договора дарения, по которым не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор, и тому подобное;
  • доходы от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения. Это, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) плательщика налога, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, а также доход от операций с ценными бумагами;
  • иностранные доходы и тому подобное.

Читайте также: Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии

Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2021 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2022 года включительно.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.