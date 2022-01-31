Сроки подачи декларации о доходах за 2021 год

С 1 января 2022 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2021 году. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о сроках подачи декларации.

«До 3 мая 2022 года граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию о своем имущественном состоянии и доходах за 2021 год. Налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, уплачиваются до 1 августа 2022 года (включительно)», — сказано в сообщении ГНС.

Задекларировать свои доходы должны граждане, которые в течение 2021 года получали:

доходы не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследования имущества не от членов семьи первой и второй степеней родства, при нотариальном оформлении наследства или договора дарения, по которым не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор, и тому подобное;

доходы от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения. Это, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) плательщика налога, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, а также доход от операций с ценными бумагами;

иностранные доходы и тому подобное.

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Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2021 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2022 года включительно.