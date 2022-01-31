Сроки подачи декларации о доходах за 2021 год

С 1 января 2022 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2021 году. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о сроках подачи декларации.
«До 3 мая 2022 года граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию о своем имущественном состоянии и доходах за 2021 год. Налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, уплачиваются до 1 августа 2022 года (включительно)», — сказано в сообщении ГНС.
Задекларировать свои доходы должны граждане, которые в течение 2021 года получали:
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Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2021 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2022 года включительно.
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