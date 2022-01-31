За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%

В 2021 году в мире продали рекордные 887 суперяхт — это на 77% больше, чем годом ранее, и почти вдвое больше показателя 2019 года.
Об этом говорится в отчете компании VesselsValue, специализирующейся на морских данных.
Отмечается, что спрос увеличился благодаря росту капиталов и желанию состоятельных людей уединиться на время пандемии.
К основным драйверам спроса эксперты VesselsValue отнесли рост состояний самых богатых людей мира и их потребность в уединенном отдыхе на фоне пандемии коронавируса.
При этом суммарный капитал 2660 миллиардеров в списке Forbes с января до начала декабря прошлого года вырос на 1,6 трлн долл.
Как пишет Bloomberg, рост процентных ставок и нестабильность фондовых рынков в 2022 году вряд ли приведут к снижению цен на яхты, по крайней мере в течение ближайших нескольких месяцев, из-за отсутствия запасов.
«Строительство одного судна занимает годы, а желающие получить яхту немедленно уже истощили вторичный рынок», — пишет агентство.
На этом фоне мегаяхты становятся выгодными для инвестиций.
Как свидетельствуют данные VesselsValue, только в 2021 году их цена выросла на 5−8%.
«Сейчас отличное время для владельцев яхт. Те, кто купил судно год назад, потенциально могут сейчас продать его с прибылью, наслаждаясь целым сезоном бесплатного яхтинга», — сказал в разговоре с Bloomberg руководитель отдела суперяхт Vessels Value Сэм Такер.
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